¡Ú£Ô¥ê¡¼¥°¡Û²¬»³¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬£¸·î¤ËÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¡¦Á¾º¬æÆ¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¡¼ó°ÌºÌ¤¿¤Þ¤ò·âÇË¡¡Åìµþ¤Ï£´Ï¢¾¡
¢¡Âîµå¡¡¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¡Ê£´Æü¡¢²¬»³¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬»³¤Û¤«¡Ë
¡¡ÃË½÷£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃË»ÒºÇ²¼°Ì£¶°Ì¤Î²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê²¬»³¡Ë¤¬ºòµ¨²¦¼Ô¤Çº£µ¨¤Ï¼ó°Ì¤Î£Ô¡¥£ÔºÌ¤¿¤Þ¡ÊºÌ¤¿¤Þ¡Ë¤ò£³¡½£±¤ÇÇË¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¬»³¤Ç£³¾¡ÌÜ¡Ê£µÇÔ¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Âè£±»î¹ç¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç郝¿ã¡¢ÅÄÅº¶ÁÁÈ¤¬£²¡½£±¤ÇÀè¾¡¤·¡¢Âè£²»î¹ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£´°Ì¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤¬º£µ¨½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¡¦Á¾º¬æÆ¤Ë£³¡½£°¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¡£Âè£³»î¹ç¤Î±ÑÅÄÍý»Ö¤â£³¡½£±¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£ºÌ¤¿¤Þ¤Ï£³ÇÔÌÜ¡Ê£¶¾¡¡Ë¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î°ì³Ñ¤ËÆÃÀß¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥È¡£Çã¤¤ÊªµÒ¤â¸«¼é¤ëÃæ¡¢²¬»³¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦Ä¥ËÜ¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¡££¸·î¤Îº£µ¨½éÀï¤Ç¤Ï£±¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¡¦Á¾º¬¤ËÄ©¤ß¡¢Âè£±¥²¡¼¥à¡Ê£Ç¡Ë£±£°¡½£±£°¤ÎÀÜÀï¤Ë¡£Àè¤Ë£±ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¥ê¡¼¥°ÆÈ¼«¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ö£±ËÜ¾¡Éé¡×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤ÈÂè£²£Ç¤Ï£±£±¡½£²¡¢Âè£³£Ç¤Ï£±£±¡½£³¤È°µÅÝ¡£¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¶¯ÂÇ¤ò·«¤ê½Ð¤·¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢¼ó°Ì¡¦ºÌ¤¿¤Þ·âÇË¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡£³°Ì¤ÎÌÚ²¼¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼Åìµþ¤ÏÀÅ²¬¥¸¥§¡¼¥É¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ë£³¡½£²¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£´Ï¢¾¡¤Çº£µ¨£µ¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£ÀÅ²¬¤Ï£µÇÔÌÜ¡Ê£²¾¡¡Ë¡£½÷»Ò£µ°Ì¤Î¥È¥Ã¥×Ì¾¸Å²°¤ÏÆ±£´°Ì¤ÎµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë£´¡½£°¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò£¶¤Ç»ß¤á¡¢£²¾¡ÌÜ¡Ê£¶ÇÔ¡Ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¤Ï£´ÇÔÌÜ¡Ê£³¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£