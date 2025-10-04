¤ä¤Ã¤Ñ¡È³Ú¤Á¤ó¡É¤¬¥¤¥¤♡¡Ú40¡¦50Âå¥Þ¥Þ¡ÛÃ»¤¯¤Æ¤âÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡ª¡Ö¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡×
Ã»¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡×¤Ç¤¹¡£¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ú¤ä¤«¤µ¤¬½Ð¤Æ¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë»÷¹ç¤¦¾åÉÊ¤µ¤â¥ー¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï40¡¦50Âå¥Þ¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µÉº¤¦Âç¿Í¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ö
¤ä¤äÃ»¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ü¥Ö¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤ò½Å¤Í¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Á´ÂÎ¤ò·Ú¤¯´¬¤¤¤Æ»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¼«Á³¤ÊÆ°¤¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Ä¤Ä¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤µ¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡¢½À¤é¤«¤Ê¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Ç½À¤é¤«¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
¤×¤Ä¤Ã¤È¥é¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ì£¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Ùー¥¹¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤â¡¢É½ÌÌ¤Ë¤Û¤ó¤Î¤êÌÓÂ«´¶¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÆ°¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥ì¥¤¥äー¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤È·Ú¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈ¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ï¥ß¥Ë¥Ü¥Ö
ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿ÃÈ¿§·Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡£ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¤æ¤ë¤¤¥¦¥§ー¥Ö¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥Ö¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤×¤Ä¤Ã¤È¥Ü¥Ö
¥¿¥¤¥È¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢·é¤¤¤×¤Ä¤Ã¤È¥é¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¡£¥Ùー¥¸¥å¥«¥éー¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç½À¤é¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤â½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÌÓÀè¤òÆâÂ¦¤Ë¥°¥Ã¤ÈÆþ¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ó¤â¤È¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@miiika241ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤