¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛË¡À¯Æó£³£³Ç¯¤Ö¤ê½©¤Î´ØÅìÀÚÉä¡¡£´ÈÖ¤ÎÜÔ¾¾Àµ¸ç¤¬ÀèÀ©£²¥é¥ó¡¡Éã¤Ïµð¿Í¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¡½õ¸À¶»¤ËÂç»Å»ö
¢¡½©µ¨¹â¹»Ìîµå¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¢¦½à·è¾¡¡¡Ë¡À¯Æó£³¡½£²Î©²Ö³Ø±à¡Ê£´Æü¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«¡Ë
¡¡£±£¹£¶£°Ç¯²Æ¡¢£¶£±Ç¯½Õ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢½Õ²Æ·×£±£±ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡¦Ë¡À¯Æó¤¬Î©²Ö³Ø±à¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£±£¹£¹£²Ç¯°ÊÍè¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡££³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©µ¨´ØÅìÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Î½Ö´Ö¡¢¸Å¹ëÉü³è¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë°ìÎÝÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¶½Ê³¤Ï¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡££³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿½©¤Î´ØÅìÀÚÉä¡£¤À¤¬¡¢£´ÈÖ¤ÎÜÔ¾¾¡Ê¤¯¤ì¤Þ¤Ä¡ËÀµ¸çÆóÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÏÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Å¹ë¤È¤«£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¤¥Á¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¹â¤á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤·¡¢±¦±Û¤¨¤ËÀèÀ©£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÁê¼ê¤ÎÅê¼ê¤¬¤¤¤¤Åê¼ê¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤éÁê¼ê¤ÎÅêµå¤ò¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£½éµå¤«¤é´Å¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Íè¤¿¤é¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«¿È¤òÃæµ÷Î¥ÂÇ¼Ô¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤òÈ´¤¯¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹â¹»ÄÌ»»£µ¹æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¡¦¿²ð¤µ¤ó¤Ïµð¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£°ïºàÈ¯·¡¤ØÁ´¹ñ¤òÈô¤Ó²ó¤ë¡£ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ë¤Ï¶¥Áè¤ÎÃæ¡¢ÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç£Ä£È¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¡¢¸½ºß¤â¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÎ©¾ì¤«¤é¡ÖÌîµå³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È²æ¤¬»Ò¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£Éã¤«¤é¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥±¥¬¤È¤«Î¢ÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤í¡×¤È¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëËèÆü¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ï¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸¨ÅÄ»ËÏº´ÆÆÄ¤â¡Ö¾¡Éé¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢É¬¤º°ìËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡¢µ®½Å¤Ê°ìËÜ¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ø¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¤Ï£±£°·î£±£¸Æü¡¢»³Íü¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë°ìËÜ¤òÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÜÔ¾¾¡£¶¯¤¤¡Ö£È£Ï£Ó£Å£É¡×¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡¢Íê¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë