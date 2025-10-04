¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Îº×Åµ¡¢À¤³¦°ä»º¤Îº½Çù¤Ç³«ºÅ¡¡Ãæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Õ¥Õ¥Û¥È10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¥¢¥ë¥·¥ã¡¼ÌÁ¥¢¥ë¥·¥ã¡¼±¦´ú¤ÎÇÃÃ°µÈÎÓ¡Ê¥Ð¥À¥¤¥ó¥¸¥ã¥é¥ó¡Ëº½ÇùÉ÷·Ê¶è¤Ç3Æü¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¼Ö¤Îº×Åµ¡Ö2025Âè20²ó±ÛÌîeÂ²°¤ÙÇÁ±±ÑÍº²ñ¡Ê¥¢¥ë¥·¥ã¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ë¡×¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö°¦¹¥²È¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Î¶½Ê³¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º½Çù¤ÎÀ¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¤È´Ñ¸÷¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£5Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¡¢¶¥µ»¡¢¥·¥ç¡¼¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢Å¸¼¨¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¢¥¥ã¥ó¥×Ê¸²½¡¢¼«Æ°¼Ö²£ÃÇ¤Î7Ê¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·×28¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò»ý¤Ä´Ñ¸÷µÒ¤¬Æ±º½Çù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¤ËÂç¤¤¤¥Ð¥À¥¤¥ó¥¸¥ã¥é¥óº½Çù¤Ï¡¢¥¢¥ë¥·¥ã¡¼¹â¸¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£À¤³¦¤ÇºÇ¤âÉ¸¹â¤¬¹â¤¤¸ÇÄêº½µÖ¡¢ºÇ¤âÌ©½¸¤·¤¿º½Çù¤Î¸Ð¾Â·²¡¢ºÇ¤â¹¤¤ÌÄ¤º½ÃÏ°è¡¢É÷¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¿¯¿©ÃÏ·Á¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£2024Ç¯7·î¤Ë¡Ö¥Ð¥À¥¤¥ó¥¸¥ã¥é¥óº½Çù¡Ýº½¤ÎÅã¤È¸Ð·²¡×¤È¤·¤Æ¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡Ë¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£¡Êµ¼Ô/Íû±ÀÊ¿¡Ë