¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¼«Á³»ñ¸»Éô¤Ï3Æü¡¢Ãæ¹ñÂçÍÎÂè92²ó¹Ò³¤¤ÎÂè1´ü´Ö¤Ç¡¢Í¿ÍÀø¿åÄú¡ÖéàÎµ¡Ê¤³¤¦¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¹æ¤¬Ãæ¹ñ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëËÌ¶Ë³¤¤Ç¤Î½½¿ô²ó¤ÎÍ¿ÍÀø¹Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀßÈ÷¤äÉôÉÊ¤Î½ã¹ñ»º²½²þÂ¤¤ò½ª¤¨¤¿éàÎµ¤Ï¡¢ÆîÃæ¹ñ³¤¤Ç¤Î³¤ÍÎ»î¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²óÀµ¼°¤Ë¶Ë°è¤Ç¤Îºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÌ¶Ë³¤¤ÎÉ¹³¤°è¤ÇÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÍ¿Í¿¼³¤Àø¹Ò¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢±ó³ÖÁàºî·¿Ìµ¿ÍÀø¿åÄú¡ÊROV¡Ë¤È¤Î¿åÃæ¶¨Æ±ºî¶È¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡£Ãæ¹ñ¤Î¿¼³¤¿Ê½Ð¡¦ÃµººÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè1´ü´Ö¤Ï¡¢Àø¿åÄú»Ù±çÊìÁ¥¡Ö¿¼³¤1¹æ¡×¤¬éàÎµ¤òÅëºÜ¤·¤Æ7·î15Æü¤ËÀÄÅç¤ò½Ð¹Á¡£9·î8Æü¤Ëµ¢¹Á¤·¤¿¡£ËÌ¶Ë³¤¤Ç¤Ï¶ËÃÏÄ´ºººÕÉ¹Á¥¡ÖÀãÎµ2¹æ¡×¤Î»Ù±ç¤Î²¼¡¢éàÎµ¤Ë¤è¤ëÍ¿Í¿¼³¤Àø¹Ò¤äROVÄ´ºº¡¢±öÊ¬¿å²¹¿å¿¼·×¡ÊCTD¡Ë¤Ë¤è¤ëºÎ¿å¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£