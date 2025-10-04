À¾Àî¼þºî¤¬´°àúPK¥¹¥È¥Ã¥×¡ÖÍ¾Íµ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡×¡¡ÄËº¨¥Ñ¥¹¥ß¥¹ÊÖ¾å¤ÎÎíÉõ¡Ö·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È¡×
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï10·î4Æü¡¢¥ê¡¼¥°ÀïÂè33Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ò1-0¤Ç²¼¤·¡¢¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ËPK¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿GKÀ¾Àî¼þºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¿´Íý¤òÆÉ¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Ï9·î¤Î¸ø¼°Àï6»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÄ¾¶á4»î¹ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤Ç¿Ê¤ß¡¢Á°È¾40Ê¬¤òÁ°¤Ë¿À¸Í¤ËPK¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¡¢À¾Àî¤ÏºÆ¤Ó±¦¤ËÈô¤ó¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¤Ãæ¡¢³¤³°Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¦¤Þ¤¯»È¤¤¡¢¥é¥¤¥ó¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿Áê¼êFWµÜÂåÂçÀ»¤È¤Ïºòµ¨9·î¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤âPK¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¡¢À¾Àî¤¬±¦¤ËÈô¤ó¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó1Ç¯¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¥Ã¥«¡¼¿´Íý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥óGK¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÜÂåÁª¼ê¤ÎÀ³Ê¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë½³¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ï¶ì¤·¤¤9·î¤ÎÀï¤¤¤Î¤¦¤Á2»î¹ç¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Î½èÍý¤«¤é¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥¹¤ò¥ß¥¹¤·¤¿¤«¤é¥Ñ¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤è¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤äº£¥·¡¼¥º¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÑÂ³¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤òÆÍÇ¡»ß¤á¤ë¤È¤«¡¢1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ»ß¤á¤ë¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÀï¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎPK¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ÏPK¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡Ø»ß¤á¤Ê¤¤¤È¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¾Àî¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦Í¾Íµ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µÜÂåÁª¼ê¤ò¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤âÍ¾Íµ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÊ¬ÀÏ¤È¼«¿È¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Î2¤Ä¤ÎÅÀ¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò°ú¤½Ð¤¹²¼ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¸µ±ºÏÂ¤ÎMFÂÁÌÚ¹¯Ìé¤¬Êü¤Ã¤¿ºÝ¤É¤¤±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÂ¤ÇÃÆ¤½Ð¤·¤¿¡£Â¤Î¿¶¤ê¤ä¥ê¥º¥à´¶¤òÎý½¬¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÇ¤¿¤»¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥í¡ÊÀÐ¸¶¹¶µ¡Ë¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¸ÂÄê¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥ê¡¼¥°5»î¹ç¤Ö¤ê¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë´î¤Ó¤È¶¦¤Ë°ÂÅÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¾Àî¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤³¤³¿ô»î¹ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤â·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë