É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡Ö¤Ê¤¤¡×´ûº§ÃË½÷1600¿ÍÄ¶¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÔÍýÍ³¡Õ¡Ä¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÀ¸¡¹¤·¤¤ºÇÂ¿²óÅú¡É
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡¡°ìÊý¤Ç½÷À¤Ï¡Ä
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1467¿Í¡¢½÷À1533¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Âå¹½À®¤Ï¡¢20Âå¤¬149¿Í¡¢30Âå¤¬570¿Í¡¢40Âå¤¬960¿Í¡¢50Âå¤¬1321¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î49.76¡ó¡¢½÷À¤Î43.18¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢3000¿ÍÃæ1392¿Í¡Ê46.4¡ó¡Ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î53.6¡ó¡Ê1608¿Í¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê1608¿Í¡Ë¤Ë¡Ö±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢°µÅÝÅª¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈè¤ì¤ë¡¦ÌÌÅÝ¡×¡Ê445¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î27.67¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê359¿Í¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡Ê343¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË½÷ÊÌ¤Ç²óÅú³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ËµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê79.46¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Ï¡ÖÈè¤ì¤ë¡¦ÌÌÅÝ¡×¡Ê68.99¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö¤·¤¿¤¤¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¤ë¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼«Í³µ½Ò²óÅú¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¤Ï¡ÖÊÌµï¡Ê58ºÐ¡Ë¡×¡ÖÏ·²½¡Ê50ºÐ¡Ë¡×¡ÖºÊ¤À¤±ED¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖºÊ¤ÎÊÄ·Ð¡Ê56ºÐ¡Ë¡×¡ÖÇ¯Îð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡Ê45ºÐ¡Ë¡×¡Ö¸¤¤Ë¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Î»ö¾ð¡Ê58ºÐ¡Ë¡×¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖÂÎÎÏ¡Ê51ºÐ¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬¡£
¡¡°ìÊý¡¢½÷À¤«¤é¤Ï¡ÖÆ®ÉÂÃæ¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖÊÌµï¡Ê43ºÐ¡Ë¡×¡ÖÉâµ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê51ºÐ¡Ë¡×¡ÖÇ¯Îð¤äÂÎÎÏ¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î·ù°´¶¡Ê52ºÐ¡Ë¡×¡ÖÇ¥¿±¤·¤¿¡Ê30ºÐ¡Ë¡×¡ÖÉ×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê46ºÐ¡Ë¡×¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬Çö¤ì¤¿¡Ê59ºÐ¡Ë¡×¡ÖÀ¸òÄË¤òÉ½¸½¤·¤¿¸å¡¢µá¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê48ºÐ¡Ë¡×¡Ö»ÒµÜ¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤«¤é¡Ê50ºÐ¡Ë¡×¡ÖÌ²¤¤¤«¤é¡Ê55ºÐ¡Ë¡×¡Ö²¿¤È¤Ê¤¯¡Ê46ºÐ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤²óÅú¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÃË½÷¤È¤â¡ØÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Î²óÅú¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¡ØÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡Ù¡Ø°é»ùÈè¤ì¡Ù¡ØÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦ÉÂµ¤¡Ù¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡Ø²ÃÎð¡Ù¡ØED¡Ù¤â°ìÄê¿ôµó¤²¤é¤ì¡¢´Ä¶ÊÑ²½¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûº§¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©