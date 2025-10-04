Âç·¿Ï¢µÙ¤ÇÊâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¤Ë¿ÍÇÈ¡¡Ãæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶è
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«10·î4Æü¡ÛÃæ¹ñ¹À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»ÔÎÉ·Ä¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆîÇ«¤ÎÌë¡×³¹¶è¤Ï¡¢¹ñ·ÄÀá¤ÈÃæ½©Àá¤ËÈ¼¤¦Âç·¿Ï¢µÙ´ü´Ö¡Ê1¡Á8Æü¡ËÃæ¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÈþ¿©¥Õ¥§¥¢¡¢Ì±Â²Ê¸²½¸ø±é¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Æ¤ÓÀ¼¤ä²»³Ú¤¬¼þ°Ï¤Ë¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤·¡¢Ìë¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬³¹¤Ë³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡³¹¶è¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ä¥·¥ç¡¼¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Ë×Æþ·¿ÂÎ¸³¤ò½¸Ìó¤·¤¿Êâ¹Ô¼ÔÅ·¹ñ¡£ÆÃ¿§¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬100¸®°Ê¾åÊÂ¤Ó¡¢¸ä³ÚÀßÈ÷¤äÉñÂæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤ä»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/²«·Ä¹ä¡Ë