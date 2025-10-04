¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡MVP¤ÏÃæÆü¡¦ÃçÃÏÎé°¡¡¡22Ç¯¥É¥é1±¦ÏÓ¤Ï6²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡¡¾Þ¶â50Ëü±ß
¡¡¡þ¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡ÃæÆü16¡½3µð¿Í¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡µÜºê¡Ë
¡¡ÃæÆü¤¬Âç¾¡¤·¡¢14Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢5²ó1/3¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦ÃçÃÏÎé°¡¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¾Þ¶â50Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤¬À¨¤¯¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²ÆìÂç¤«¤é22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Î23Ç¯¤Ë2¾¡¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Î2Ç¯´Ö¤ÏÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¥Æ¥ó¥ÝÎÉ¤¯µð¿ÍÂÇÀþ¤òÂÇ¤Á¼è¤ê¡ÖÀè¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤Î¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥½¨Áª¼ê¤Ë¤Ï1°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤ÎÃæÆü¡¦ÈøÅÄ¹ä¼ù¡¢4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤ÎÅÚÅÄÎ¶¶õ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¾Þ¶â20Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£