¡þ¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼ ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½ 7-4 ÆüËÜÂåÉ½(4Æü¡¢²Æì/À¾¸¶¤¤é¤¤é¥Ó¡¼¥Á)
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¯¹ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¸«¤»¾ì¤Ï¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤ÎºÇ¸å¤ÏÆÍ¤Êü¤µ¤ì¡¢Âè1Àï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¹ñ¤Ï5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿FIFA¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥»¡¼¥·¥§¥ë2025¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤âÂÐÀï¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ë6-7¤ÇÇÔÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ë¤³¤Î»î¹ç¡£¤È¤³¤í¤¬³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë¤È¡¢5Ê¬¤Ë¤ÏGK¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¥ß¥¹¤«¤éÃ¥¤ï¤ì2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â8Ê¬¤Ë¤ÏÉâ¤µå¤«¤éÌÐÎçÍå¥ª¥ºÁª¼ê¤¬²ÚÎï¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢12Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÌÐÎçÍåÁª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤ÈÁê¼êGK¤¬¤Ï¤¸¤¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÂç¾ì¿ò¹¸Áª¼ê¤¬·è¤á¡¢Æ±ÅÀ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
13Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Ê¬¤Ë¹¾¹õÎÏÁª¼ê¤¬¹ë²÷¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¤ò·è¤áºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¤Ë¡£
¤·¤«¤·¼¡Âè¤Ë²¡¤µ¤ì3ÅÀ¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¼º¤¦¤È¡¢32Ê¬¤Ë¤ÏÂç¾ìÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ç°ìÌðÊó¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð4-7¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF¿¹²¬Î¼ÂÀÁª¼ê¤¬ÇØÈÖ¹æ4¤ò¤Ä¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¿¹²¬Áª¼ê¤ÏÄ¹¤é¤¯³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Á¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇJ1¿À¸Í¤òÂàÃÄ¤·¸½Ìò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤«¤é¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¥É¡¼¥µ¥ëM.FC/¥¢¥·¥ä¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¥Ó¡¼¥Á¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌÀÆü5Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤È¤ÎÂè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆÀÅÀ¼Ô
ÆüËÜ
8Ê¬ ÌÐÎçÍå¥ª¥º
12Ê¬ Âç¾ì¿ò¹¸
13Ê¬ ¹¾¹õÎÏ
32Ê¬ Âç¾ì¿ò¹¸
2Ê¬ ¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ë¥ì¥ó¥½
5Ê¬ ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
13Ê¬ ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥í¥Ú¥¹
18Ê¬ ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥«¥Ö¥é¥ë
20Ê¬ ¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥ë¥ì¥¤¥í
28Ê¬ ¥ë¥¤¡¦¥³¥¤¥ó¥Ö¥é
35Ê¬ ¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥í¥Ú¥¹