¼ó°Ì¼¯Åç¤ËÄÉ¤¤É÷¡Ä¿À¸ÍÇÔÀï¡õµþÅÔ¥É¥í¡¼¡¢2°Ì°Ê²¼¤È¡Ö7¡×º¹¤Ë³ÈÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡¿J1Âè33Àá
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤Î8»î¹ç¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¤ÇÍ£°ìÌ¤¾Ã²½¤Î¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏPK¼ºÇÔ¤¬¶Á¤¤¤Æ±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ËÇÔÀï¡£µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤â´Þ¤á¤Æ3¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÅÀ¡Ö60¡×¤ÇÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö64¡×¤Î¼¯Åç¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡¢2°Ì°Ê²¼¤È¡Ö7¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£
¡¡Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤¹¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢ÁêÇÏÍ¦µª¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Ë¥¥à¡¦¥¸¥å¥½¥ó¤È¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¹Åç¤¬·àÅª¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î´õË¾¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£°ìÊý¡¢Ä®ÅÄ¤ÎÍ¥¾¡²ÄÇ½À¤ÏÉ÷Á°¤ÎÅô²Ð¤À¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë8»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¸¥¾å¤·¡¢¹ß³Ê·÷Ã¦½Ð¤Ê¤é¤º¡£Çð¤ËÇÔ¤ì¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö²£ÉÍFC¤ò°ú¤Çí¤¬¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éµÕÅ¾¾¡Íø¤Ê¤é¤º¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç²£ÉÍFM¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö9¡×¡£¼¡Àá¤Ç¤Î¹ß³Ê³ÎÄê¤³¤½²óÈò¤·¤¿¤¬¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡3Æü¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤â¹ß³Ê·÷¤ò±ó¤¶¤±¤ëÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡º£Àá¤Î·ë²Ì¤È½ç°ÌÉ½¡¢¼¡Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡¡0¡Ý1¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
¢§10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡FCÅìµþ
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡¡2¡Ý1¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¡1¡Ý1¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¡1¡Ý0¡¡²£ÉÍFC
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¡2¡Ý1¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¡1¡Ý0¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡1¡Ý1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¢§10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
15:00¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¡vs¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡¿ÆÀ¼ºÅÀº¹
1°Ì¡¡¼¯Åç¡Ê64¡¿¡Ü24¡Ë
2°Ì¡¡µþÅÔ¡Ê60¡¿¡Ü22¡Ë
3°Ì¡¡Çð¡Ê60¡¿¡Ü15¡Ë
4°Ì¡¡¿À¸Í¡Ê60¡¿¡Ü15¡Ë
5°Ì¡¡¹Åç¡Ê58¡¿¡Ü16¡Ë
6°Ì¡¡Ä®ÅÄ¡Ê55¡¿¡Ü14¡Ë
7°Ì¡¡ÀîºêF¡Ê53¡¿¡Ü15¡Ë
8°Ì¡¡±ºÏÂ¡Ê52¡¿¡Ü8¡Ë
9°Ì¡¡GÂçºå¡Ê49¡¿0¡Ë
10°Ì¡¡CÂçºå¡Ê43¡¿¡Ü1¡Ë
11°Ì¡¡À¶¿å¡Ê41¡¿¡Ý4¡Ë
12°Ì¡¡²¬»³¡Ê41¡¿¡Ý6¡Ë
13°Ì¡¡FCÅìµþ¡Ê41¡¿¡Ý10¡Ë
14°Ì¡¡Ê¡²¬¡Ê40¡¿¡Ý5¡Ë
15°Ì¡¡Ì¾¸Å²°¡Ê39¡¿¡Ý8¡Ë
16°Ì¡¡ÅìµþV¡Ê39¡¿¡Ý14¡Ë
17°Ì¡¡²£ÉÍFM¡Ê31¡¿¡Ý12¡Ë
18°Ì¡¡²£ÉÍFC¡Ê31¡¿¡Ý17¡Ë
19°Ì¡¡¾ÅÆî¡Ê25¡¿¡Ý29¡Ë
20°Ì¡¡¿·³ã¡Ê22¡¿¡Ý25¡Ë
¢§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
19:00¡¡¿À¸Í¡¡vs¡¡¼¯Åç
19:00¡¡¹Åç¡¡vs¡¡FCÅìµþ
¢§10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
14:00¡¡ÅìµþV¡¡vs¡¡¿·³ã
14:00¡¡Ä®ÅÄ¡¡vs¡¡Ê¡²¬
14:00¡¡ÀîºêF¡¡vs¡¡À¶¿å
14:00¡¡²£ÉÍFM¡¡vs¡¡±ºÏÂ
14:00¡¡²£ÉÍFC¡¡vs¡¡Ì¾¸Å²°
14:00¡¡GÂçºå¡¡vs¡¡Çð
14:00¡¡²¬»³¡¡vs¡¡CÂçºå
¢§10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
15:00¡¡¾ÅÆî¡¡vs¡¡µþÅÔ
