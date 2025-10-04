µþÅÔ¤ÏÀîºêF¤È¿É¤¯¤â¥É¥í¡¼¡Ä¾¡¤ÁÅÀ¡Ö60¡×¤ÇÇð¡õ¿À¸Í¤È²£°ìÀþ¡¢¼ó°Ì¼¯Åç¤È»ÃÄê4ptº¹
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤¬4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö5¡×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3°ÌµþÅÔ¤¬¡¢7°ÌÀîºêF¤ò¡Ø¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï½øÈ×¤Î8Ê¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÀîºêF¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¼ý¤á¤¿°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¥¨¥ê¥½¥ó¤ËÍÂ¤±¤ë¡£¥¨¥ê¥½¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÆ¤Ó°ËÆ£¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£°ËÆ£¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡11Ê¬¤ËÊ¡²¬¿µÊ¿¤¬Éé½ý¸òÂå¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿µþÅÔ¤À¤¬¡¢38Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£Ê¿¸ÍÂÀµ®¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éÉâ¤µå¤ò¶¡µë¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë±üÀî²íÌé¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¡£±üÀî¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥ß¡¼¥È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¿Ü³±ÑÂç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÀîºêF¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£61Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬º¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£74Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÏÆºäÂÙÅÍ¤¬ÊÉ¤Î³°¤«¤é´¬¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï²ÈÄ¹¾¼Çî¤ä¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤ÇµþÅÔGKÂÀÅÄ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÉÔÍ×¤Ê2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ôÅªÍÍø¤òÆÀ¤¿µþÅÔ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ï¸¶ÂçÃÒ¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÄ¹Âô½Ù¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢º£Àá¾¡Íø¤·¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö60¡×¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢5Æü¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¼¯Åç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇºÇÂç¡Ö7¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¡¢µþÅÔ¤Ï19Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¡¢ÀîºêF¤Ï18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡1¡Ý1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡8Ê¬¡¡°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÀîºêF¡Ë
1¡Ý1¡¡38Ê¬¡¡¿Ü³±ÑÂç¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡¡¼ó°Ì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ò¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö5¡×¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë3°ÌµþÅÔ¤¬¡¢7°ÌÀîºêF¤ò¡Ø¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï½øÈ×¤Î8Ê¬¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÀîºêF¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¡£¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¼ý¤á¤¿°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¥¨¥ê¥½¥ó¤ËÍÂ¤±¤ë¡£¥¨¥ê¥½¥ó¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÆ¤Ó°ËÆ£¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£°ËÆ£¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦²¼¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤ÏÀîºêF¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤à»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£61Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢»°±ºñ¥ÂÀ¤¬º¸Â¤ÇÄ¾ÀÜ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êGKÂÀÅÄ³Ù»Ö¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£74Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£ÅÙ¤ÏÏÆºäÂÙÅÍ¤¬ÊÉ¤Î³°¤«¤é´¬¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï²ÈÄ¹¾¼Çî¤ä¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÉôÊ¬¤ÇµþÅÔGKÂÀÅÄ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È88Ê¬¡¢¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÉÔÍ×¤Ê2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£»Ä¤ê»þ´Ö¤ò10¿Í¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿ôÅªÍÍø¤òÆÀ¤¿µþÅÔ¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Ë¤Ï¸¶ÂçÃÒ¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤éÄ¹Âô½Ù¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤º¤Ä¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ï¡¢º£Àá¾¡Íø¤·¤¿Çð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢ÇÔ¤ì¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤È¾¡¤ÁÅÀ¡Ö60¡×¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢5Æü¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¼¯Åç¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇºÇÂç¡Ö7¡×¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ë¹¤²¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼¡Àá¡¢µþÅÔ¤Ï19Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤È¡¢ÀîºêF¤Ï18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¡1¡Ý1¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡8Ê¬¡¡°ËÆ£Ã£ºÈ¡ÊÀîºêF¡Ë
1¡Ý1¡¡38Ê¬¡¡¿Ü³±ÑÂç¡ÊµþÅÔ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛµþÅÔvsÀîºêF
Unstoppable— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 4, 2025
°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
´°àú¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤«¤éÀèÀ©ÃÆ
¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë💥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá
🆚µþÅÔ¡ßÀîºêF
📺#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/1LVmCWdaYG
¥¿¥¤¥È¥ë¤ØÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 4, 2025
¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬Èô¤Ó¹þ¤ßÆ±ÅÀ
¿Ü³±ÑÂç¤¬J1½é¥´¡¼¥ë🎉
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá
🆚µþÅÔ¡ßÀîºêF
📺#DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/li0LxB3zYF