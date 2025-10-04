µþÅÔ¤¬£²°ÌÉâ¾å¡£¿Ü³¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ÇÀîºê¤È¥É¥í¡¼·èÃå¡£¾¡ÅÀ60¤ÇÇð¡¢¿À¸Í¤ÈÊÂ¤Ö¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ê¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡J£±¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëµþÅÔ¤Ï10·î£´Æü¡¢J£±Âè33Àá¤Ç£·°Ì¤ÎÀîºê¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£³«»Ï£¸Ê¬¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¤Ê¤«¡¢38Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¥Ë¥¢¥¾¡¼¥ó¤òÆÍ¤¤¤¿±üÀî²íÌé¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ï¡¢¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ò·ÐÍ³¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¿Ü³±ÑÂç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£¿Ü³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬´ò¤·¤¤J£±½é¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥¹¥³¥¢¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢Àîºê¤Î¹¶·â¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·è¤áÀÚ¤ì¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¾¡ÅÀ¤Ï£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤ß¡£Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢Çð¡¢¿À¸Í¤È¾¡ÅÀ60¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç¾å²ó¤ëµþÅÔ¤¬£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡££µÆü¤Ë33Àá¡¦GÂçºåÀï¤ËÎ×¤à¼ó°Ì¤Î¼¯Åç¤È¤Ï¡¢¾¡ÅÀ£´º¹¤À¡£
