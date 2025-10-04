ÎòÂå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡Ö²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
1997Ç¯¤Ë¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØASAYAN¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç³èÆ°¤¬Â³¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î16Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÎòÂå¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÎòÂå¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡Ø²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÇÜ¤Ê¤Ä¤ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¡¢Â¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤Ç¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¡£2003Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£
2004Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢²Î¾§ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¡£¥½¥í¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÊÊ¤Î¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤È°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖCD¤Ç¤â²ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿²ÎÀ¼¤ÇÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥½¥í¤Ç¤Î²Î¾§¥Ñ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¡¢´Å¤¯À¡¤ó¤ÀÀ¼¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÆ£¿¿´õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥·¥ó¥°¥ë¡ØLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ìÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥×¥Ã¥Á¥â¥Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£2002Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
Â´¶È¸å¤Ï¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢³Ú¶Ê¤ÎÈ¯É½¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¸½ºß¤Ç¤â²Î¼ê³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿¤Ó¤¬ÎÉ¤¤À¼¤Ç¡¢º£¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤â¥«¥Ð¡¼¶Ê¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²þ¤á¤Æ¾å¼ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥½¥í¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¾å¼ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
