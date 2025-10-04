¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂàÃÄ»þ¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤Î°§»¢¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ê¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë¤ÎFW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬¡¢¸ÅÁã¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²Æ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂàÃÄ¤·¡¢ºòµ¨´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡£
¡ØESPN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÃ¯¤«¤ò´¬¤¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃ¯¤«¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂàÃÄ»þ¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö·É°Õ¤Î·çÇ¡¡¢ÌµÎé¤Ê°·¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Ã¯¤â¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
2022Ç¯¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÌó1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó139²¯±ß¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤À¤¬¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤Ï½øÎó¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£
º£µ¨³«ËëÁ°¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ËºÆ²ÃÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¥¢¥â¥ê¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯À©¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¹¤é´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ìó3¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉºßÀÒ¤Ç¸ø¼°Àï96»î¹ç12ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ¼Á¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤âÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤âÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
º£µ¨¤Ï¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ç¸ø¼°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Éü³è¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢´üÂÔÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÀÕÇ¤¤ÏËÍ¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¾ï¤ËÊª»ö¤ÎÎÉ¤¤ÌÌ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£º£²ó¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×