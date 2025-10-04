ÃæÀîæÆ»Ò¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµã¤»ß¤Þ¤»¤ë¶Ê¡×Ê¹¤«¤»¤ë¤â¡Ä¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òµã¤»ß¤Þ¤»¤ë¶Ê¡×¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁÐ»Ò¤ËÊ¹¤«¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë´Ø¤·¡Ö¤à¤¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ô¡¼¥¯¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹9¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¿åÊ¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÂ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À2½µ´Ö°Ê¾å¤«¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é²æËý¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ïº£¸å¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤ËÁÐ»Ò¤òÍÂ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°é»ù¤ÎÂçÊÑ¤µ¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡¡Ö¥ß¥ë¥¯°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿²¤Á¤ã¤¦¡¢»þ´Ö¤«¤«¤ë¤«¤é»°»þ´Ö¤ª¤¤â·ë¶É¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡ª¤ª¤à¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¤âÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤âµã¤¤Þ¤¯¤ê¡¢ÁÐ»Ò¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ß¤¿¤¤¤Ë¹æµã¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤¿¤á¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢È¿Ä®Î´»Ë¤µ¤ó¤Îpoison¤òÎ®¤·¤¿¤éÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤»ß¤à¡¢¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ÉÁÐ»Ò¤Î¥®¥ã¥óµã¤¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤Èµã¤»ß¤à¶Ê¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿Ä®Î´»Ë¤ÎÌ¾¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éµã¤»ß¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤·¤«¤·HP¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¡¡º£Ìë¤ÏÌëÄÌ¤·ÁÐ»Ò¤Î¤ªÀ¤ÏÃÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢¡ª¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£