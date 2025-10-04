Çð¤ÏµÕÅ¾VÄü¤á¤Ê¤¤¡¡MF¾®Àô¡Ö5»î¹ç¤Ç5Ï¢¾¡¤·¤¿¤é¡Ä¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×5»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ç3°ÌÉâ¾å
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡Çð1¡½0²£ÉÍM¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡»°¶¨FÇð¡Ë
¡¡Çð¤¬²£ÉÍM¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¡È¥É¥í¡¼¾Â¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿¡£Á°È¾41Ê¬¤ËCK¤«¤éMF¾®Àô¤¬Ã¥¤Ã¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°Àá¤ÎÀîºêFÀï¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Î°ú¤Ê¬¤±¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾®Àô¤Ï¡Ö°ú¤Ê¬¤±Â³¤¤Î¸å¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¡×¤È5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿ÇòÀ±¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸Ç¼¹¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£MFÃç´Ö¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍýÁÛ¤òÁ´¤Æµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤¬º£Æü¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾®Àô¤â¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤«Éé¤ï¤Ê¤¤¤«¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡£¶¦ÄÌÇ§¼±¤ÏÅý°ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤¬¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ä¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Æü¤ËGÂçºåÀï¤ò¹µ¤¨¤ë¼ó°Ì¡¦¼¯Åç¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Ë¡£¿À¸Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤Ø¤ÎË¾¤ß¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¾®Àô¤Ï¡Ö¡Ê»Ä¤ê¡Ë5»î¹ç¤Ç5Ï¢¾¡¤·¤¿¤é²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Ëè»î¹ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤¿¡£