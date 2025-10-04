¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍèÆü¤ÇÁá¡¹¤Ë³°¸ò¤ÎÀµÇ°¾ì¡ÄÃæ¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤È¤ÏÎò»ËÌäÂê¤Ç¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬²ÝÂê
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤¤Ã¤Æ¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÀ¯¼£»ÑÀª¤ò¤È¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£·îËö¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤âÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¡¹¤Ë³°¸ò¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï£´Æü¤Î·èÁªÅêÉ¼Á°¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¡Ö²ÝÂê¤ä·ü°Æ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç³°¸ò¤ËÎ×¤à¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î£²£°£²£´Ç¯ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ¤òÂ³¤±¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉõ°õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁíºÛÁª½Ð¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡ÖÅ¬»þÅ¬ÀÚ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¤ß¸ì¤ê¡¢³°¸ò¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î¼«Ì±Î¥¤ì¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÊÝ¼é·ÏµÄ°÷¤«¤é»²ÇÒ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤¡£»²ÇÒ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÃæ´Ú¤È¤Î´Ø·¸¤¬°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤à¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´´Éô¡Ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¡¢£±£³Ç¯¤ËÅö»þ¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤¬»²ÇÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Ãæ´Ú¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡Ö¼«¹ñ¤Î°ìÉô¡×¤È¤ß¤Ê¤¹ÂæÏÑ¤È¤Î´Ø·¸¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¾¯¿ôÌ±Â²¤Ø¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤Ë¤â¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¼óÁê½¢Ç¤¸å¡¢Ãæ´Ú¤È¤Î£²¹ñ´Ö´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤Î½¾Íè¤ÎÎò»ËÇ§¼±¤äÂÐÃæ»ÑÀª¤È¤É¤¦ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î´Ø·¸È¯Å¸¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍèÆü¤Ïº£·î£²£·¡Á£²£¹Æü¤ò¼´¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ò¹¥¤à¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤âµÞÌ³¤À¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½¢Ç¤Áá¡¹¤Ë³°¸ò¤ÇÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£