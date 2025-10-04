¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×È¯Çä¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª Á´Ä¹3.8m¥Ü¥Ç¥£¡ß¥¿¥Õ´¶¤¢¤ë¡ÖÀìÍÑ»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥¤¥¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ÆÈ¼«¤Î¡È¤ªÞ¯ÍîÆâÁõ¡É¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¥¿¥Õ´¶¤¢¤ëÀìÍÑ»ÅÎ©¤Æ¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë¡ª
¡¡¥Ò¥ç¥ó¥Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï2025Ç¯9·î10Æü¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈEV¡ÖINSTER¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖINSTER Cross¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î°Õ¾¢¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿»ÅÍÍ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡ÈÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¿·¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ö³ø»³¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¡¢Íâ2025Ç¯4·î¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ä¹3830mm¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í4¿Í¤¬½½Ê¬¤Ë²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤ÎºÙ¤¤Æ»¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢¹Ù³°¤ØÂ¤ò±ä¤Ð¤·¤¿ºÝ¤Î°ÂÄê´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤Ç¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Øº£²óÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢Æü¾ïÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸½à¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢SUV¤é¤·¤µ¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿³°´Ñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹â¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥·¥ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢17¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÇÂç75kg¤òÀÑºÜ¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤â¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âÀìÍÑ¿§¤ò´Þ¤à5¿§¤òÀßÄê¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥Ê¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¤ä¡Ö¥À¥¹¥¯¥Ö¥ë¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¸ÄÀ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¶¯¤¯ÁÊµá¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤âÍ·¤Ó¿´¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥·¡¼¥È¥«¥é¡¼¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¥é¥¤¥È¥«¡¼¥¡×¥³¥ó¥Ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¥«¡¼¥¤È¥é¥¤¥à¥¤¥¨¥í¡¼¤Îº¹¤·¿§¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÀÊ¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤ä¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥·¡¼¥È¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÅÝ¤»¤Ð¼ÖÃæÇñ¤â²ÄÇ½¡£ÉáÃÊ¤Î³¹¾è¤ê¤«¤éµÙÆü¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÍøÊØµ¡Ç½¤òÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¡£V2Lµ¡Ç½¡Ê¼ÖºÜ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅÅÎÏ¤ò³°Éô¤Ø¶¡µë¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¤Ë¤è¤ê¼Ö³°¤ÇÅÅµ¤À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢NFC¥«¡¼¥É¥¡¼¤ä¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤âÉ¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²÷Å¬À¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¹çÀ®Èé³×¥·¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°ÀÊ¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È÷¤ï¤ê¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖHyundai SmartSense¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¼ÖÀþ°Ý»ý»Ù±ç¡¢Ãó¼Ö»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬½¼¼Â¡£
¡¡°Â¿´´¶¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Áö¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËºÙ¤«¤¯¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÄãÂ®°è¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÁàºî´¶¤ò»ý¤¿¤»¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹ñÆâ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ85kW¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤È49.0kWh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤È¤·¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏWLTC¥â¡¼¥É¤Ç393km¤ÈÆü¾ï¤«¤é¾¯¤·¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï372Ëü9000±ß¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎCEVÊä½õ¶â¤¬56Ëü2000±ß¤Ê¤Î¤Ç¼Â¼Á316Ëü7000±ß¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤µ¤é¤Ë¸ÄÀÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Í¡×¡ÖSUV¤Ã¤Ý¤µ¤òÁý¤·¤¿¤±¤É¼è¤ê²ó¤·¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤¬¹¥°õ¾Ý¡×¡Ö¿§¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÀí¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆÃ¤ËÀìÍÑ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤¬ºÇ½é¤«¤éÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¡×¡Ö½¼ÅÅµ¬³Ê¤¬CHAdeMOÂÐ±þ¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¼ÖÃæÇñ¤Ç¤¤ë¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¡×¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬400km¶á¤¤¤Î¤Ï°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²÷Å¬ÁõÈ÷¤ä¼ÂÍÑÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÆüËÜ¼Ö¤Ï¸µ¤è¤ê²¤ÊÆ¼Ö¤äÃæ¹ñ¼Ö¤ÎBEV¤ò¤â¾å²ö¤ë¹¥¥³¥¹¥Ñ¡×¡Ö¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£