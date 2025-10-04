£ÖÀïÀþ¤òÀï¤¦µþÅÔ¡¢ÀîºêÀï¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ªÎ»¡¡Çð¡¢¿À¸Í¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤Ï£¶£°¤ËÅþÃ£
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ¡¡£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£³£³Àá¡¡µþÅÔ£±¡½£±Àîºê¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µþÅÔ¤Ï¡¢Àîºê¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿¡£Æ±£¶£°¤ËÅþÃ£¡£¤³¤ÎÆü»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Çð¡¢¿À¸Í¤ÈÆ±¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¹¶·â¤«¤éÎ®¤ì¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾£¸Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤éÀîºê¤Î£Æ£×°ËÆ£Ã£ºÈ¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¶¯ÎÏ¤Ê£Æ£×¿Ø¤òÍÊ¤·¤Æ²Ì´º¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢ÆÀÅÀ¤ÎÆÍÇË¸ý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£Í£ÆÊ¿¸ÍÂÀµ®¤é¡¢ÃæÈ×¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢Æ±£³£¸Ê¬¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÇÊ¿¸Í¤¬½Ð¤·¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë£Í£Æ±üÀî²íÌé¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¥¨¥ê¥¢¿¼¤¯¤Ë¿ÊÆþ¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï£Í£Æ¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤ËÅÏ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï£Ä£Æ¿Ü³±ÑÂç¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£¿Ü³¤Î£Ê£±½éÆÀÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â´Ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Á´°÷¼éÈ÷¤ÇÂÐ±þ¡£¸åÈ¾£´£³Ê¬¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬£±¿ÍÂà¾ì¤·¡¢¿ôÅªÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï£Æ£×Ä¹Âô½Ù¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÏ¢Â³¤Ç£Ã£Ë¤òÍ¿¤¨¤¿¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£±½µ´Ö¤Ç½¤Àµ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÂÐ±þ¤òÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢µþÅÔ¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£