ÀîºêF¡¡¡ÈÀä¹¥Ä´ÃË¡É°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬¸ø¼°ÀïÄ¾¶á10Àï10È¯¡ª¡¡Çð¤È¤Î¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤ËÃÆ¤ß
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¡¡ÀîºêF1¡½1µþÅÔ¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥µ¥ó¥¬S¡Ë
¡¡ÀîºêF¤ÎMF°ËÆ£¤¬Å¨ÃÏ¤ÎµþÅÔÀï¤ÇÄ¾¶á¤Î¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ç10ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾8Ê¬¤Ë¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤¿FW¥¨¥ê¥½¥ó¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¾õÂÖ¤«¤é¿¶¤ê¸þ¤¤¶¤Þ¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤ò¤º¤é¤·¡¢±Ô¤¤±¦Â¤Î¿¶¤ê¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡9·î20Æü¤ÎFCÅìµþÀï¤Ç¸ø¼°Ï¢Â³»î¹ç¥´¡¼¥ë¤¬6¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±23Æü¤Î¾ÅÆîÀï¤«¤é3ÀïÏ¢È¯¡£½ªÈ×Àï¤ò¸«¿ø¤¨¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Á°¤Î¤á¤ê²á¤®¤ë¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¥´¡¼¥ë¿ô¤ò11¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¿À¸Í¤ÎFWµÜÂå¤È¤È¤â¤ËÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾38Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¤¬¡¢¹¥Ä´¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï8Æü¤È12Æü¤ËÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ½à·è¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¡£