¥ª¥Á¤Ë¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿»°ÌÚ½õÎ®¡ÖÊ¸°ã¤¤¡×¤Ë´¶ÌÃ
¡¡¡Úº´Æ£²í¾¼¤Î·ÝÇ½³Ú½ñ¤Ä¢¡Û¸ÞÂåÌÜ·Ë»°ÌÚ½õ¡Ê41¡Ë¤¬Åìµþ¡¦ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Î10·îÃæÀÊ¡Ê11¡Á20Æü¡Ë¤Ç¼çÇ¤¤òÌ³¤á¤ë¡£¼ã¤¼ÂÎÏÇÉ¤Î¹âºÂ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¤½¤Î»°ÌÚ½õ¡¢9·î22Æü¤ËÃÓÂÞ¤ÎHall¡¡Mixa¤Ç¡Ö¸ÞÂåÌÜ¤ÎÄ©Àïvol.15¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î³«±éÁ°¤Î±ÇÁü¤¬¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹»°ÌÚ½õ¡£ÄÕÃ«½Å»°Ïº¤¬ÊÔ¤ó¤À¡ÖµÈ¸¶ºÙ¸«¡×¤ÎÉ½»æ¤¬¤á¤¯¤ì¤ÆµÈ¸¶¤Î·Ê¿§¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¼ñ¸þ¡£É÷¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î»°ÌÚ½õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î¾ÐÊ¡Äâ¥ÙÉÓ¡Ê42¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¯¤À¤ê¡£ºòÇ¯¡¢ÀõÁð±é·Ý¥Û¡¼¥ë¤Ç¼çÇ¤¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¤ÙÉÓ¡£º£Ç¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ä¤Ê¤ó¤È4·î¤ËÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤ËµÒ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¡£
¡¡°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ìÀÊÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀéÎ¾¤ß¤«¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÅ¹¤Î¼ã¤À¤ó¤Ê¤¬ÉÂ¾²¤ËÉú¤»¤ë¡£¸¶°ø¤Ï¡Ö¤ß¤«¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÆ¬¤µ¤ó¤Ï°ÂÀÁ¤±¹ç¤¤¤¹¤ë¤¬¡¢µ¨Àá¤Ï²Æ¡£¹¾¸ÍÃæ¤ÎÅ¹¤ò¤«¤±¤º¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¤¬°ì¸®¤Î²ÌÊªÌä²°¡£Â¢¤ÎÃæ¤ÎÈ¢¤«¤é1¸Ä¤À¤±Ìµ½ý¤Î¤ß¤«¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃÍÃÊ¤¬ÀéÎ¾¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¡£°ìË¼É´Î¾¡£¤Î¤ì¤óÊ¬¤±¤â¶á¤¤ÈÖÆ¬¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤È¤ó¤À¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£ÎÉ¤¯½ÐÍè¤¿È¸¤À¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤ÙÉÓ¤Ç¡¢¡ÖÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î¾ÐÊ¡Äâ¥ÙÉÓ¤Ç¤¹¡×¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤¯¤¹¤Ã¤È¤µ¤»¤¿¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤ÎÄï»Ò¤Ç¡¢2009Ç¯¤«¤éÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¹âºÂ¡£¾åÊý¤Î¤ª¾Ð¤¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤¬Ì¡ºÍ¡£¡ÖÉé¤±¤Æ¤Ê¤ë¤â¤Î¤«¡×¤È¡¢¸µµ¤¤Ç°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¾åÊý¤ÎÍî¸ì²È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤â¤½¤ó¤Ê°ì¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¯¤é¤«¤éÁ´ÎÏÅêµå¡£Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ò°ÖÌä¤·¤¿ºÝ¡¢Á°¤ËºÂ¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤éÈ¸¤ÎÅÓÃæ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤¿¿ùÎÉÂÀÏº¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤ÆÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼µ¤Ì£¤Î¤Þ¤¯¤é¤ÇµÒ¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤ÙÉÓ¤¬¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÏÂ¢¤Î»¶È±¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤°ìÀÊ¡£¤ªÃÏÂ¢¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ËÄ»¤â¤Á¡Ê¥´¥à¾õ¤ÎÇ´Ãå¼Á¤ÎÊª¼Á¡Ë¤òÅÉ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¿¬¤ÎÌÓ¤òÈ´¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥Ð¥ÁÅö¤¿¤ê¤ÊÈ¸¡£¡ÖÅìµþ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡×¤È»Õ¾¢¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤Ã¤×¤êÂçÇ®±é¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀÅ¤«¤Ë¿²Â©¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÆþ¤ê¤ò¶´¤ó¤Ç½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Æó¤ÄÌÜ¤Î¶â¸¶Äâ°É¼÷¡Ê36¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÆ°Êª±à¡×¤Ç¤´µ¡·ù¤ò»Ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ÙÉÓ¤ÎÆÇµ¤¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¾¡¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï»°ÌÚ½õ¤¬¡ÖÊ¸°ã¤¤¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£ÆâÆ£¿·½É¤Î²¬¾ì½ê¤Î½÷¤¬¹û¡Ê¤Û¡Ë¤ì¤¿ÃË¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥½¤ò½Å¤Í¤Æ¤Ê¤¸¤ßµÒ¤«¤é¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£½éÂåÌø²È¾®¤»¤ó¤Îºî¤ÈÅÁ¤ï¤ë³Ô¡Ê¤¯¤ë¤ï¡ËÏÃ¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡£¤ª¤é¤¬´ÖÉ×¡ÊÉâµ¤Áê¼ê¡Ë¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤¬ÄêÈÖ¤Î¥µ¥²¤À¤¬¡¢»°ÌÚ½õ¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜÀ£Ë¡¤ÎÃ°Àº¤Ê·Ý¡£ÆÈ±é²ñ¤ÎÅÙ¤Ë´¶¤¸¤ëÀ®Ä¹¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£²ó¤â¹¾¸Í¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤¿¡£