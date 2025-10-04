¹â»Ô¿·ÁíºÛ¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤¿¸Å²°»á¤äÃæÁ¾º¬¹°Ê¸»á¤é¤È²ñ¹ç¡¡Ìò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤«
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤Ïº£Ìë¡Ê4ÆüÌë¡Ë¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤¿µÄ°÷¤é¤ÈÅÔÆâ¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂè29ÂåÁíºÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤Ïº£Ìë¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÎ©¸õÊä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¢§¸Å²°·½»Ê¡¦¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡¢¿Ø±Ä¤ÇÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¢§ÃæÁ¾º¬¹°Ê¸¡¦¸µ³°Ì³Âç¿Ã¤Î¤Û¤«¡¢¿Ø±Ä¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤¿¢§ÈøºêÀµÄ¾½°±¡µÄ°÷¡¢¢§º´Æ£·¼»²±¡µÄ°÷¤È²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¼«¿È¤ò»Ù¤¨¤¿µÄ°÷¤é¤ò°ÖÏ«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÁíºÛ¤È¤·¤Æ¤Î½é¤á¤Æ¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö°ìÈÖµÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
