¡ãÃ±¿ÈÉëÇ¤¥À¥á¡ª²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¡©¡ä»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡©²ñ¼Ò¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¤É×¤¬¥¤¥ä¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Þ¥ª¡£É×¤Î¥³¥¦¥¿¤Ï¸µ¡¹Å¾¶ÐÂ²¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ï»ä¤â°ì½ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤äº£¤ÎÀ¸³è¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤òÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥³¥¦¥¿¤«¤éÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â²ñ¼Ò¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤òÇ§¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤È¤Î¤³¤È¡£²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¥³¥¦¥¿¤Î²ñ¼Ò¤ËµÕ¤é¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¿ôÆüÁ°¤Ë¥³¥¦¥¿¤«¤éÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»ä¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤À¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥³¥¦¥¿¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¦¥¿¤Ë¡ÖÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä»ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¾¶ÐÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡£2¿Í¤È¤âÆâµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì½ê¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ôÆüÁ°¤ÎÅ¾¶ÐÏÃ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥³¥¦¥¿¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥¦¥¿¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤À¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤É¤³¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤¤ë¤À¤í¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶¤ä»ä¤ÎÉéÃ´¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¦¥¿¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÇÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·èÎö¡£É×ÉØ¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«
¿ôÆüÁ°¤Ë¥³¥¦¥¿¤«¤éÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿»ä¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¤À¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥³¥¦¥¿¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¦¥¿¤Ë¡ÖÅ¾¶Ð¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Ä»ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¾¶ÐÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ã±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡£2¿Í¤È¤âÆâµ¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤ÎÉÂ±¡¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì½ê¤â¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ôÆüÁ°¤ÎÅ¾¶ÐÏÃ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥³¥¦¥¿¤È²þ¤á¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥³¥¦¥¿¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤º¡¢¡ÖÅ¾¶Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤À¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ï¤É¤³¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤¤ë¤À¤í¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é»Ò¤É¤â¤Î´Ä¶¤ä»ä¤ÎÉéÃ´¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥¦¥¿¤Î¸À¤¤Ê¬¤Ï¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÇÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·èÎö¡£É×ÉØ¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«