¡ÚÂ®Êó¡Û¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡Ä30ÂåÃËÀ¤¬±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¡Ú¿·³ã¡¦Ì¯¹â»Ô¡Û
4Æü¡¢¿·³ã¸©Ì¯¹â»Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤¬¡¢2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢Ì¯¹â»Ô¿ùÌîÂô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤¬2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÏÓ¤äÂ¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤é500£í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»Âð¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤äÌ¯¹â»Ô¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢Ì¯¹â»Ô¿ùÌîÂô¤ÎÆ»Ï©¤Ç¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿30ÂåÃËÀ¤¬2Æ¬¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤·¡¢²ÈÂ²¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÏÓ¤äÂ¤ò¤«¤Þ¤ì¡¢±¦ÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤ò½±¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥¯¥Þ¤ÏÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤«¤é500£í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë½»Âð¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤äÌ¯¹â»Ô¤¬¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ò¤·¤Æ¡¢¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£