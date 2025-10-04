¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦À¾Â¼²µµ±¤¬»²²Ã¤·¤Æ½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¹ç¾§¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×
¡¡¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤¬4Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¡ÖJ:COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò¡×¤Ç½©¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡Ö¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¡10th¡¡Anniversary¡¡Concert¡¡Tour¡¡2025¡¡Autumn¡¡¡ÁON¡¡AND¡¡ON¡Á¡×¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¥Ï¥í¥×¥í¸¦½¤À¸½Ð¿È¤ÎÀ¾Â¼²µµ±¡Ê¤¤¤Ä¤¡á14¡Ë¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£11¿Í¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç·Þ¤¨¤¿½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¥Õ¥ë»²²Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Ìë¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¤¶Ê¤Ï¡ËÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÇÚÊý¤¬À¨¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£µ»¤òÅð¤ó¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ«ËÜ°ÂÈþ¡Ê25¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢µÒÀÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Ë¡¢¤è¤¦¤³¤½¡ª¡×¤ÈÂç¹ç¾§¡£À¾Â¼¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï11Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Ó¥ì¥Ã¥¸¥Û¡¼¥ë¡×¡¢18Æü¤ËÂçºå»Ô¤Î¡ÖNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£