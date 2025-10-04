ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Êº¸±ü¡Ë¤ÈÀîºê»Ô¤Î²Ö²Ð¤¬½©¶õ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡áÀîºê»Ô¹âÄÅ¶è¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß

¡¡Àîºê»ÔÀ©µ­Ç°Â¿ËàÀî²Ö²ÐÂç²ñ¤¬£´Æü¡¢Æ±»Ô¹âÄÅ¶è¤ÎÂ¿ËàÀî²ÏÀîÉß¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÂÐ´ß¤ÎÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±»þ¤ËÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿·×£±Ëü£²ÀéÈ¯¤¬½©¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£

¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï»Ô¤È»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡ÊÂçÅçÌÀ²ñÄ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¡££¸£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤ÏºòÇ¯¤¬»ÔÀ©£±£°£°¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¡¢¤µ¤¢¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡£¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£ÀîºêÂ¦¤«¤é¤ÏÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸£¶ÀéÈ¯¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£

¡¡²»³Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ±é½Ð¤¹¤ë¹±Îã¤Î¡Ö¥Ï¥Ê¥Ó¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤¬ÌÜ¶Ì¤Ç¡¢Ï¢Â³ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¤ä»Å³Ý¤±²Ö²Ð¤È¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£