¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¾¾ËÜ°ËÂå¡È´ÔÎñ¡É¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥Ò¥í¥ß¤È¶¦±é
²Î¼ê¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¾¾ËÜ°ËÂåLive 2025 "Journey" and Sweet Sixty¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ËèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼·î¤Î10·î¤Ë¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡È´ÔÎñ¡ÉµÇ°¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡ÈÀÖ¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÀÖ¡É¤¬Æþ¤Ã¤¿»×¤¤»×¤¤¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÁ´¿È¡ÈÀÖ¡É¤Î¥Ä¥ï¥â¥Î¤â¤¤¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÉ×¥Ò¥í¥ß¡Ê60¡Ë¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¥Þ¥Þ¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö10Âå¤ËÌá¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿Æ±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¡È°ËÂå¤Á¤ã¤ó¡É¥³¡¼¥ë¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ï¡Ö¥Ó¥ê¡¼¥ô¡×¡£ÉñÂæ¤¬ÀÖ¤¤¾ÈÌÀ¤ÇÀ÷¤Þ¤ëÃæ¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤È¥ê¥Ü¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
ËÁÆ¬¤ÎMC¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤µ¤è¤Ê¤é¡Á¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¶Ê¤Ç¡¢3¶ÊÌÜ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¡Ø¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ò¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Êµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤À¤ä¤ëµ¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¶Ê¤â¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö°ËÂå¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÃÙ¤¤¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡£¡ÖÎÞ¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¡¼¥Õ¡×¤Ç¤ÏÀÖ¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏË¾¤ßÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥É¥ì¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¡ÖÂÀÍÛ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë°áÁõ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë16ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¥Ò¥í¥ß¤¬¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¥Ò¥í¥ß¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤Æ²Î¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤Ï·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤òÈäÏª¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾Àï¤Ï2¿Í¤Ç±Ä¶È¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥í¥ß¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤ÏÃ¯¤âÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤ÈÂç¹õÃì¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤â¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û