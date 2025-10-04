ClariS¡¢¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×12·î10ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ✕ ClariS Links collabo cafe¡× ³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢15¼þÇ¯µÇ°À¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤âÈ¯É½¡ª
2011Ç¯¤ËÁ´12ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯2012Ç¯¡¢¤½¤Î12ÏÃ¤ò2ÊÔ¤Î·à¾ìÈÇ¤È¤·¤ÆºÆÊÔ½¸¤·¡Ö[Á°ÊÔ]»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡×¡Ö[¸åÊÔ]±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¡£Íè½µ10·î12Æü(Æü)¤è¤ê¡¢·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¤¿¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÆü5ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¥ê¥ó¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈClariS¤¬¡¢12·î10Æü¤Ë¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥ê¥ó¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ©ºîÃæ¤Î¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×(¿·¶Ê)¤Ë²Ã¤¨¡¢ClariS¤¬Ã´Åö¤·¤¿ÎòÂå¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¡×¤ò¿·ÂÎÀ©¤Ç¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡íseason 03-¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡í¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤Ï´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×(CD+Blu-ray)¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Î¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡íLP¥µ¥¤¥ºÂç·¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¡í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ClariS¤È¡Ö¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
È¯Çä²ò¶Ø¤ËÈ¼¤¤¡¢ClariS¤Î¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤âËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ClariS»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì¤Ç¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¤¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥é¥é¡¢¥¨¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥Ê¤¬¹â¸¶¤ËÐÊ¤à¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹ClariS¿·ÂÎÀ©¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¡¢ClariS Room²ñ°÷¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ÎÉÊÌÜ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊ»¤»¤Æ¸ø¼°HP¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤ËËÜÆü¡¢¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ✕ ClariS Links collabo cafe¡× ³«ºÅ¤È¡¢ClariS¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î10·î20Æü(·î)¤Ë¡Ö15¼þÇ¯µÇ°À¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ✕ ClariS Links collabo cafe¡×¤Ï¡¢¡ØLinks¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢²»³Ú¤È¿©¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢and GALLERYÍ³ÚÄ®¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡¦Ì¾¸Å²°2¹æÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ç11·î12Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£(³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î12Æü(¿å)¡Á12·î14Æü(Æü)¡¡and GALLERY¡¡HP: https://and-gallery.com/)¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¤Þ¤¿¡¢10·î20Æü(·î)¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µÇ°Æü¤Ë¤Ï¡¢20:00¤«¤é¡ÖClariS 15¼þÇ¯µÇ° À¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£15¼þÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡ª
¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤Ë¼ýÏ¿¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¶Ê¡Ö¥³¥Í¥¯¥È -season 03-¡×¤Ï¡¢10·î11Æü(ÅÚ)0:00¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Á°Æü¤Î10·î10Æü(¶â)20:00¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ë¤ÆMusic Video¤ò²ò¶Ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«À§Èó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
12·î10ÆüÈ¯Çä
ClariS¥³¥ó¥»¥×¥ÈEP
¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2832¡Á2833
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨LP¥µ¥¤¥ºÂç·¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
1.¥³¥Í¥¯¥È -season 03-¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
2.¥ë¥ß¥Ê¥¹ -season 03-¡Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ÖÁ°ÊÔ¡×»Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
3.¥«¥é¥Õ¥ë -season 03-¡Ê·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ö¿·ÊÔ¡×ÈÀµÕ¤ÎÊª¸ì¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
4.¥ê¥ó¥¯¥¹¡Ê¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°¡Ë
¡ãBD¡ä
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://claris.lnk.to/1210EP
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ✕ ClariS Links collabo cafe¡×
ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« ¡ß ClariS ¡ØLinks¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢²»³Ú¤È¿©¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¡ª¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
11·î12Æü(¿å)¡Á12·î14Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡§and GALLERYÍ³ÚÄ®Å¹ / and GALLERY¤Ê¤ó¤ÐÅ¹ / and GALLERYÌ¾¸Å²°2¹æÅ¹
and GALLERY¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://and-gallery.com/
¡ÖClariS 15¼þÇ¯µÇ° À¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¡×ÇÛ¿®·èÄê¡ª
ClariS 15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢10·î20Æü(·î)¥Ë¥³À¸¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥È¡¼¥¯¡¢´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔ½ªÎ»¸åanimelo+¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ClariS 15¼þÇ¯µÇ° À¸ÇÛ¿®ÆÃÈÖ supported by animelo
10·î20Æü(·î)
½Ð±é¡§ClariS
MC¡§ÉÚÅÄÌÀ¹¨
»þ´Ö¡§20:00¡Á21:30
¢¨21:00~21:30¤Ï¡¢animelo+²ñ°÷¸ÂÄê¥³¡¼¥Ê¡¼
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348855159
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î9Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¡¡¢¨²¿ÅÙ¤Ç¤â»ëÄ°²Ä
ClariS¡Ö¥³¥Í¥¯¥È -season 03-¡×Music Video¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
10·î10Æü(¶â)20»þ¡¡ClariS¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¥³¥Í¥¯¥È -season 03-¡×
10·î11ÆüÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://ClariS.lnk.to/Connect_season03
Å¹ÊÞ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¢¨Á´¤Æ¤ÎÆÃÅµ¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨CD1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¹ØÆþÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Sony Music Shop¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë2LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
ClariS Room²ñ°÷¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼
ClariS Room
https://claris-room.com/
Í½ÌóÊýË¡
´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤Î¾å¡¢¡Ö¥ê¥ó¥¯¥¹¡×(ClariS Room²ñ°÷¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµA3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼ÉÕ)¤Î°ÆÆâ¥Ú¡¼¥¸¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÆÃÅµ¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨CD1Ëç¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤1Ëç¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö
2025Ç¯10·î3Æü(¶â) 18:00 ¡Á 2025Ç¯10·î17Æü(¶â) 23:59¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?577672
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù
10·î12Æü¤«¤éËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¡Á¡¡MBS/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡ÖÆü5¡×ÏÈ¤Ë¤ÆÊüÁ÷
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¡¦MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û¡¡
¸¶ºî¡§Magica Quartet
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
µÓËÜ¡§µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Áó¼ù¤¦¤á
´ÆÆÄ¡§µÜËÜ¹¬Íµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ßÅÄÎ´¹¨¡¢Ã«¸ý½ß°ìÏº
°Û¶õ´ÖÀß·×¡§·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ì¡¼
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Äá²¬ÍÛÂÀ
²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
¼çÂê²Î
OP¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¥³¥Í¥¯¥È¡×ClariS
ED¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖMagia¡×Kalafina
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡§ÍªÌÚ ÊË
¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡§ºØÆ£ÀéÏÂ
ÇÃ ¥Þ¥ß¡§¿å¶¶¤«¤ª¤ê
Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü
º´ÁÒ°É»Ò¡§ÌîÃæ Íõ
¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù
2026Ç¯2·î¸ø³«Í½Äê
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Magica Quartet
Áí´ÆÆÄ¡§¿·Ë¼¾¼Ç·
µÓËÜ¡§µõÊ¥¸¼¡Ê¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§Áó¼ù¤¦¤á
´ÆÆÄ¡§µÜËÜ¹¬Íµ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ã«¸ý½ß°ìÏº
°Û¶õ´ÖÀß·×¡§·àÃÄ¥¤¥Ì¥«¥ì¡½¡ÊÅ¥¸¤¡Ë
²»³Ú¡§³á±ºÍ³µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥·¥ã¥Õ¥È
ÇÛµë¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«¡§ÍªÌÚ ÊË
¶ÇÈþ¤Û¤à¤é¡§ºØÆ£ÀéÏÂ
ÇÃ ¥Þ¥ß¡§¿å¶¶¤«¤ª¤ê
Èþ¼ù¤µ¤ä¤«¡§´îÂ¿Â¼±ÑÍü
º´ÁÒ°É»Ò¡§ÌîÃæ Íõ
É´¹¾¤Ê¤®¤µ¡§°¤À¡²ÂÆà
¥¥å¥¥¤Ù¤¨¡§²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥¬¡¼¥ë¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025
¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¡Á¥Þ¥¸¥«¥ë¥¿¥¤¥à¡ª¡Á ¡Ù
2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ) 16:50¡Á17:30
¢¨ABEMA ¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤âÍ½Äê
¾ì½ê¡§ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì¡Ê¥¢¥ë¥Ñ B1¡Ë
½Ð±é¡§ClariS ¤Û¤«
2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)ÃÓÂÞ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê®¿å¹¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³«ºÅ·èÄê¡£ClariS¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025
©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.madoka-magica.com/tv/
¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ò¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡Ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.madoka-magica.com/wr/
ClariS¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.clarismusic.jp/