±ÊÀ¥è½»Ò¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ë¡ª¡ÖËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¡×¡Ö¤ê¤³É±¡×¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¡¦±ÊÀ¥è½»Ò¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ô¤Ò¤È²Æ¤Î¶¦ÈÈ¼Ô¡¡º£Æü¿¼Ìë£²£´¡§£±£²¡Á¤è¤êÂè£±ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤¹¡ªÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë°áÁõ¤òÃå¤Æ¼ê¤Ë¥Æ¥ìÅì¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¤¢¤¶¤¹¡ª¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ê¥Ê¥Ê¤À¡×¡Ö¿¿¤ÃÀÖ°áÁõ¤Ë¾Ð´é¤Ã¤Æ¤â¤¦ºÇ¹â¡×¡Ö¤ê¤³É±¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£