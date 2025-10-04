¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¡É!?¡¡NZ¤¬ÄÁ¥×¥ì¡¼¤ÇµÕÅ¾¥È¥é¥¤¡¡Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°
¡¡¡þÆîÈ¾µå4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¥¶¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¡ºÇ½ª½µ¡¡¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É ¡½ ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯10·î4Æü¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥¹¡Ë
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥¢¥·¥¹¥È¡É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ÆîÈ¾µå4¥«¹ñÂÐ¹³Àï¡Ö¥¶¡¦¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×ºÇ½ª½µ¤Î4Æü¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊNZ¡Ë¤ÈÆ±7°Ì¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤¬ÂÐÀï¡£NZ¤Ï7¡½9¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿Á°È¾33Ê¬¡¢CTB¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤¬¼«¿Ø¤«¤éÁê¼êÎ¢¤Ø¥¥Ã¥¯¤ò½³¤Ã¤Æ¼«¤éÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¾¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤êÂ»¤Í¤¿Áê¼êWTB¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸òºø¤·¤¿ºÝ¡¢ÃÆ¤ó¤À¤À±ßµå¤¬Æ¬Éô¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ø¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ÏNZ¤ÎCTB¥È¥¥¥Ñ¥¨¥¢¤¬Â¤Ë¤«¤±¤Æ±¦Ãæ´Ö¤ØÍÞ¤¨¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥È¥é¥¤¤òÀë¹ð¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡ÊTMO¡Ë¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤ÏJ¡¦¥Ð¥ì¥Ã¥È¤Î¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯´éÌÌ¤Ç¡¢¥Î¥Ã¥¯¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢NZ¤¬12¡½9¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡NZ¤ÏÁ°È¾36Ê¬¤Ë¤â¥È¥¥¥Ñ¥¨¥¢¤¬¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤Æ17¡½9¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¡£¸åÈ¾¤Ë1¥È¥é¥¤¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç½ªÎ»¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤Î»î¹ç4¤Ä¤á¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤Æ28¡½14¤Ç¾¡¤Á¡¢4¾¡2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ19¤È¤·¤Æ2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£NZ¤ÏÂÐ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢11Ï¢¾¡¤ÇÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï128¾¡45ÇÔ8Ê¬¤±¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆ±¹ñºÇÂ¿ÄÌ»»151¥¥ã¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿PR¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÂåÉ½¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤ì¤º¡¢2¾¡4ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ11¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ÏÂè5½µ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ15¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬NZ¤Ë1ÅÀº¹¤Ç¼ó°Ì¡£Æî¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å10»þ¤«¤é±Ñ¥È¥¥¥¤¥Ã¥±¥Ê¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¤Ë2Ç¯Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò·ü¤±¤ë¡£