¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤Ë¹â»Ô»á¡¡ÁíºÛÁª¤ÇÀï¤Ã¤¿4¿Í¤òÅÞÍ×¿¦¤ä³ÕÎ½¤Ê¤É¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5¿Í¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¹â»Ô»á¤È2°Ì¤À¤Ã¤¿¾®Àô»á¤È¤Î´Ö¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¹â»Ô»á¤¬185É¼¡¢¾®Àô»á¤¬156É¼¤Ç¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£·îÃæ½Ü¤Ë¤â¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¹â»Ô»á¤ÏÂè104Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£½÷À½é¤Î¼óÁê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô»á¤Ï¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÆÆ£»á¤Ï¹â»Ô»á¤¬°ÊÁ°¡¢¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸å¤âÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¤Þ¤º¿Í»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï²ñ¸«¤ÇÁíºÛÁªµó¤ÇÀï¤Ã¤¿4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÍ×¿¦¤ä³ÕÎ½¤Ê¤É¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡ÖÁíºÛÁªµó¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Æ¤ÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Ê¡¢¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´°÷³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¹â»Ô»á¤ÏÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤¹½Ï¹Í¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Íè½µÁ°È¾¤Ë¤â¹Ô¤¦¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÉÔµºÜ¤Î¤¢¤Ã¤¿µÄ°÷¤Ê¤É¤ÎÅÐÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í»ö¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇË¡Î§¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤»þ´ü¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÄã¡¦Ãæ½êÆÀ¤ÎÊý¤ËºÇ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò²ÃÂ®²½¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¾ÃÈñÀÇÎ¨¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³èÈ¯¤ËµÄÏÀ¤ò¤·¤ÆÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÊü´þ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ï¢Î©¤ÎÏÈÁÈ¤ß³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ûË¡²þÀµ¤ä³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ê¤É¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¹Í¤¨Êý¤Î¹ç¤¦À¯ÅÞ¤È¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÁê¼ê¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤É¤³¤È¡¢¤È¤Ï¿½¤·¾å¤²¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌÀ¸À¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£