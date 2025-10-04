¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦°¼Á¡×U-20ÆüËÜÂåÉ½FW¤¬¡È´éÌÌ¥Ó¥ó¥¿¡õÉªÂÇ¤Á¡É¤ÎÈï³²¡Ä¡Ö¥ì¥Ã¥É¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¡×¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤Ë±ÇÁüÈ½ÄêÍ×µá¢ªÂà¾ì¤Ê¤·¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ°³´
¡ÚFIFA U-20 ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Á¥ê 2025¡ÛU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½ 0¡Ý3 U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥Õ¥£¥²¥í¥¢¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ë¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û´éÌÌ¥Ó¥ó¥¿¢ªÉªÂÇ¤Á¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ê¥ê¥×¥ì¥¤¤¢¤ê¡Ë
¡¡´í¸±¤Ê¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¿ÀÅÄÁÕ¿¿¡ÊÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡Ë¤¬¡¢´éÌÌ¥Ó¥ó¥¿¤«¤é¤ÎÉªÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢Âà¾ì¤Ê¤·¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U-20ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö10·î4Æü¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤ÇU-20¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò3¡Ý0¤Ç·âÇË¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë3Ï¢¾¡¤Ç¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î37Ê¬¤Ë¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È½Äê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î¼êÁ°¤Ç¿ÀÅÄ¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎMF¥Õ¥£¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥ó¥ì¡¼¤ÈÀÜ¿¨¡£´éÌÌ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åö½é¤Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¤¢¤êÁ¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥ÉÁêÅö¤È¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ª³ÎÇ§¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¼ç¿³¤¬±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥µ¥Ý¡¼¥È(FVS)¡Ù¤òºÎÍÑ¡£VAR¤Î¤è¤¦¤Ë¾ï»þ±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¿³È½°÷¤ÏÉÔºß¤À¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¡¢PK¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥ÉÁêÅö¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢Áª¼ê¤Î¸íÇ§¤Ê¤É¤Ë¸Â¤ê±ÇÁü³ÎÇ§¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¡Ê³Æ¥Á¡¼¥à¤Ï1»î¹ç¤Ç2²ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¸¢¤ò»ý¤Á¡¢È½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡Ë¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¥¤±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤¬¥Þ¥Ã¥±¥ó¥ì¡¼¤Ë´éÌÌ¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¸å¤ËÉªÂÇ¤Á¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£²òÀâ¤ÎÌ¾ÎÉ¶¶¹¸»á¤Ï¡Ö¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎÉª¤«¡£Éª¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£Éª¤Î¶Ê¤¬¤ê¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼ç¿³¤Ï±ÇÁü³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡Ä
¡¡¤À¤¬¡¢¼ç¿³¤¬±ÇÁü³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ëÇ§Äê¤³¤½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¡£È½Äê¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È²ó¿ô¤Ï1¤Ä¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¾å¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤¢¤ì¥¤¥¨¥í¡¼¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¡×¡Ö¤ó¡©¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤«¤É¤¦¤«¤Ç±ÇÁü¸«¤Æ¤½¤ì¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼½Ð¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¿ÀÅÄ¤Ë²¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ó¤À¡ª¡×¡ÖÉªÂÇ¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë´é¤âÃ¡¤¤¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¡ÖìÝÕþÌÜÈ´¤¤¤Æ¤â¥ì¥Ã¥É¤Ç¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦°¼Á¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÉª¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¤¿¤À¤ÎË½ÎÏ¡×¡Ö¥ì¥Ã¥É½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢´í¸±¹Ô°Ù¤ÈÈ½Äê¤ËÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3ÀïÁ´¾¡¤Ç7ÆÀÅÀ¡¦0¼ºÅÀ¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î9Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇCÁÈ¡¦DÁÈ¡¦EÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
