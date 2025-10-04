¡Ú¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Û&TEAM¡¦K¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡¡2Ç¯Á°¤ËÍ¥¾¡¢ª¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼
¡¡TBS¤ÎÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡Ù¡Ê¸å6¡§30¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡¢¹±Îã¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢&TEAM¡¦K¤Ë¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û5¥¥í¥ì¡¼¥¹Á°¤Ë¡ÄÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë&TEAM¡¦K
¡¡¹±Îã¡ÖÀÖºä¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¡£¡ÖÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¤¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢2023Ç¯½©¤ÎÆ±´ë²è¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿K¤¬Æ±¶É·Ï¡ØÅìµþ2025 À¤³¦Î¦¾å¡Ù±þ±ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¸å¤ËÂ³¤±¤ë¤è¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖK¤¯¤ó¡ª¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢´¶¼Õº×¤Ç¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖK¤¯¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã½ÐÀ¤¤·¤¿¡×¡ÖK¤¯¤óÀäÂÐ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖK¤¯¤ó¤Ã¤Æ²¿²ó¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö½ßÂÀ¤¯¤ó¤ÎK¥Ý¡¼¥º¤ß¤ì¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÏK¤¯¤ó¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¸åÇÚ¤ÎGAKU¤¯¤ó¤â¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
