10·î4Æü(ÅÚ)¤è¤ë7»þ¤«¤é¤Î¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡×¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬·§ËÜ¸©Å·Áð¤Ø¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡ª¤µ¤é¤ËÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²Î¼ê¤âÇ®±é¤Î·ëº§¼°¤ÎÎ¹¡ª
¡üÆüËÜÎóÅç ¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖÁø¶øÎ¨90¡ó¡ª¥¤¥ë¥«¥¦¥©¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤ÇÍÌ¾¤ÊÅ·Áð»Ô¸ÞÏÂÄ®¡Ê¤¤¤Ä¤ï¤Þ¤Á¡Ë¡£
ÃÏ¸µ¤Î¡ÖÈþÌ£¤¤¥â¥Î¡×¤¬¥Æ¥ó¥³À¹¤ê¡ªÅ·Áð»º¥Û¥Ã¥×¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥ÄÌ£¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¡õ¸µ¼«±Ò´±¤¬Þ»¤ì¤ëÀäÉÊ¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¿·Á¯¥¯¥ë¥Þ¥¨¥Ó¤òÍÙ¤ê¿©¤¤¡ª
¤µ¤é¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ëÄ®¿Í¤¬³«Àß¤·¤¿»ñÎÁ´Û¤Ø¡ªÄ¶µ®½Å¤Ê¤ªÊõÈ¯¸«¡õ¼«Èñ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬Âç¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡ª
¡üÄ¶¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ªÆüËÜÎóÅç ·ëº§¼°¤ÎÎ¹
ÈÖÁÈ¤¬µó¼°Í½Äê¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òËÜ¿Í¼ç±é¤Ç´°Á´¥É¥é¥Þ²½¡ª¤½¤ÎVTR¤òÈäÏª±ã¤ÇÎ®¤·¡¢»²Îó¤¹¤ë³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë½ËÊ¡¡ª
º£²ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¡ª¡ÖºëµþÀþ¡¦ºÇ½ªÅÅ¼Ö¤¬ËÂ¤¤¤À°¦¤ÎÊª¸ì¡×
¶¦ÄÌÅÀ¤À¤é¤±¤ÎÇòÇÏ¤Î²¦»ÒÍÍ¤Ë¿·ÉØ¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤ë¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²Î¼ê¤Î¿¹¸øÈþ»Ò¤¬¿·ÉØ¤ÎÊìÌò¤Ç¥É¥é¥Þ½Ð±é¡ª
Í¾Ì¿È¾Ç¯¡ÄÊì¤ÈÌ¼¤Îå«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÂç´¶Æ°¡£
¡ÚMC¡Û½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û郄ÃÏÍ¥¸ã¡ÊSixTONES¡Ë¡¢¹â¶¶¥æ¥¦¡¢¿ûÎÉÂÀÏº¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢¸þ°æ·Å¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¢Èø·Áµ®¹°¡Ê¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ë¡¡¢¨½çÉÔÆ±
¡ÚVTR¥²¥¹¥È¡Û¿¹¸øÈþ»Ò