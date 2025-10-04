¡ÚÆþ¾ìÌµÎÁ¡ÛÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¤Ç¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¡ØÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ÎãÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥é¡ª¡ª¥¹¥Ý¥Õ¥§¥¹inÂçÁÒ»³ supported by Éð¥ÀGEAD¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼Ò »¥ËÚ¿¶¶½¸ø¼Ò
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ ¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¶µ¼¼¤Î¤Û¤«¡¢¥À¥ó¥¹ÂÎ¸³¶µ¼¼¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ïe-Sports¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶µ¼¼¡¢¤½¤·¤Æ»¥ËÚ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ß¥åー¥¸¥¢¥à´ÛÄ¹¤Ç1994Ç¯¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯Ê£¹çÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È °¤Éô²í»Ê»á¤Ë¤è¤ëÍÄ»ù¸þ¤±¤Î±¿Æ°ÂÎ¸³¶µ¼¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥°¥ë¥á¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥é¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¥³ー¥Êー¡Ù¤ä¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤È·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ø½ä¤ì¡ªÂçÁÒ»³¡ª¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥é¡ª¡ª¥¹¥Ý¥Õ¥§¥¹inÂçÁÒ»³¡× supported by Éð¥ÀGEAD
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èµÜ¤Î¿¹1274 ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥¸¥§¥¤¡¦¥¢ー¥ëËÌ³¤Æ»¥Ð¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¹¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ø¤¯¤é¤Þ¤ë¹æ¡Ù¤ÎÍøÍÑ¤¬ÊØÍø¡ý¡¡¾è¼Ö¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ1Ì¾¤ËÉÕ¤1¸Ä¥¹¥Æ¥¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª
¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÆü¤Ï¡ØÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç´À¤òÎ®¤½¤¦¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
