À®¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡©ÂæÏÑ¤¬¿¼¹ï¤Ê¶µ°÷ÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï1Æü¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤Ï¶µ°÷¤ÎÀ®¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷ÉÔÂ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¿¼¹ï¤Ê¶µ°÷ÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÀª¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Âà¿¦¤¹¤ë°ìÊý¡¢¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£
ÂæÏÑ¤Î¶µ°÷ÉÔÂ¤ò¤á¤°¤ê¡¢BBCÃæ¹ñ¸ìÈÇ¤Ï²áµî¤ËÈóÀµµ¬¶µ°÷¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë27ºÐ¤Î½÷À¤ÎÀ¼¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î½÷À¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÇÈóÀµµ¬¶µ°÷¤È¤·¤Æ1Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¸å¤Ë¸½¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿¡£½÷À¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤ÏÁÛÁü¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Åö»þ¤Ï±Ñ¸ì¤È²ÈÄí²Ê¤òÆ±»þ¤Ë¶µ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀßÈ÷¥Á¡¼¥àÄ¹¤â·óÇ¤¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£Âº¸·¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¶µ°÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ø°ÂÄê¤·¤¿¿¦¶È¡Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤Î¿¦¶È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¼ã¼Ô¤Î¶µ¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤ÏÇ¯¡¹²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Á°½Ò¤Î½÷À¤¬¶ÐÌ³¤·¤¿³Ø¹»¤Ç¤Ï¶µ°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬40ºÐ°Ê¾å¡¢20ºÐÂå¤Ï½÷À¤¿¤À°ì¿Í¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÔ¶øÌÌ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤À¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤ÎµëÍ¿¿å½à¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¿å½à¤«¤éÂç¤¤Ê¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¾ðÊó»º¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶µ¿¦¤ÏµëÍ¿¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ÎÌÌ¤ÇµÛ°úÎÏ¤¬Îô¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤ËÍý¹©·Ï¿Íºà¤Ï´ë¶È¤Ë¸þ¤«¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¡¢ÊªÍý¡¢²½³Ø¤ä¾ðÊó¤Ê¤É¤Î²ÊÌÜ¤Ï¶µ°÷³ÎÊÝ¤¬¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¶µ¿¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤½¤°¤â¤Î¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¤Î½Å¤¤ÉéÃ´¤â¤¢¤ê¡¢µ»ö¤ÏÁ´¹ñ¶µ»Õ¹©²ñÁíÏ¢¹ç²ñ¤Î¸ô½ÓÎÉ¡Ê¥Û¥¦¡¦¥¸¥å¥ó¥ê¥¢¥ó¡ËÍý»öÄ¹¤Î¡Ö¶µ°÷¤ÏÁí¤¸¤Æ²áÏ«¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢9³ä¤Î¶µ°÷¤Ï¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤¬Æ±¤¸Æ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¶µ°÷¤Î´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ø²øÃÌ¡Ù¤â¿·¤¿¤Ê¿Íºà¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂà¶Ð¸å¤âÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ë±þ¤¸¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸í²ò¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¼õ¤±¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤ÇÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¶µ°÷¤ÏÌó8³ä¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë