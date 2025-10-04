Ä¶ÆÃµÞ¥«¥¤¡õ¥ê¥ç¥¦¥¬¡¢¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡Ù½é¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¡¡È°ÛÎã¡É¤Î¥ß¡¼¥°¥ê¤Ë´¶¼Õ¤â¡Ö¥é¥Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡ª¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬4Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼1¡§30¡Ë¤Î½é¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤¹¤¬Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ªÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¥«¥¤¡õ¥ê¥ç¥¦¥¬
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡¢¡È¾®³Þ¸¶³¤¡É¡ÈÁ¥ÄÅÎÇ²í¡É¤Î¡ÈÎÇ³¤¡É¤È¤¤¤¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤ÆÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Î¼«Í³¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÁÇ¤Î2¿Í¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡É¤ä¡È²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µÑ²¼¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±ÈÖÁÈ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ´Å¤¤È¯¸À¤ò¤·¡¢´¿À¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¾¡¤Á¥²¡¼¥à¡É¤Ê¤ÉÎÇ³¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òËè½µ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸Æ¤Ó¹þ¤ß·¯¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÂç¹ç¾§¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆµÑ²¼¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥«¥¤¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¡ÖÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡È¼«Éé¡É¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö½é¼ê¤½¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¹²¤Æ¤ë¤â¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤ò¤â¤Ã¤ÆÀµ¼°¤Ë¡È¼«Éé¡É¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡Ö³«¾ìÃæ¤Î¤Ò¡¼¤µ¤ó¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦ÅÄÃæÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ë¤Î¥ß¡¼¥°¥ê¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê´é¡£¡Ö¥í¥Ó¡¼¤Ç¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¡Ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ¾»É¸ò´¹¤Þ¤Ç¤·¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¯¤é¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÑ²¼¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î°¦¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥é¥Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡ÖËÜÆü¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ä¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¥é¥¸¥ª¸þ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤½¤â¤½¤â¤¤ç¤¦¥é¥¸¥ª¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥«¥¤¤â¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤òÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÈÎÇ³¤¡É¤é¤·¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
