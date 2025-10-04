¡Ø¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª¡Ù¢ªÌë¿²¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ö¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤ß¤¿¤¤£÷¡×¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤Æ¹¥¤¡×»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¸÷·Ê¤Ë£³Ëü¤¤¤¤¤Í
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ç¤¿¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¿²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¸å¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡£ÉÛÃÄ¤Î¿¿¤óÃæ¡¢Â¸µ¤Þ¤Ç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¿²¿´ÃÏ¤è¤ê¤âÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î²÷Å¬¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÌ²¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢106.7Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£¤¤¤¤¤Í¿ô¤Ï3.9Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×¡ÖÉô²°Ãæ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¡Ø¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª¡Ù¢ªÌë¿²¤ë¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Û
¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥°¥ë¤ÎÇ¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·»ËåÇ¤Î¥À¥À¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¥À¥À¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£ÌëÌ²¤ë¤È¤¤Ï°ì½ï¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Ç2É¤¤¬¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿Í¤Î¿²¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÏÓ¤äÂ¤Î°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤ò½Ì¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤¿¤Á¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÌ²¤ì¤ë¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥À¥À¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¿²¾²¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢ÂÎÀª¤ò¹©É×¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¾¯¤·¿²¶ì¤·¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ç¤¿¤Á¤¬¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤´¤í¤´¤í¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»×¤¦¤È¡¢¤½¤Î¿²¶ì¤·¤µ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ²¤ê¤è¤ê¤â¥À¥À¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¡£¤Þ¤´¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª¤ÊÍÍ»Ò¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë
Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÌ²¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿À¼°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ê¤ê¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¬¥ÁÀª¡ÄÇ°¦¤¬ËÜµ¤¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¡£¤Í¤³¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀª¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇÍ¥Àè¤Êº£²ó¤Î½ÐÍè»ö¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Þ¥°¥ë¤ÎÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥À¥À¤Á¤ã¤ó¤È¥ß¥¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ä°¦¤¤·»ËåÇ¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥Þ¥°¥ë¤ÎÇ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£