Ç­¤ò¡ØÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¿Í¡Ù¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§5Áª

Ç­¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°¦¾ð¤¬¡ÈÇ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿ÌÂÏÇ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç­¤Ï¤È¤Æ¤âÁ¡ºÙ¤ÊÀ¸¤­Êª¤Ç¡¢¿Í¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÇ­¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Î¡È¶¦ÄÌÅÀ¡É¤ò5¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤â¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

1.Ç­¤Î¥Úー¥¹¤òÌµ»ë¤·¤Æ¹½¤¤¤¹¤®¤ë

Ç­¤Ï¡Ö¹½¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤­¡×¤È¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤­¡×¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£¾ï¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤êÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ä·Ù²ü¿´¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

2.´Ä¶­¤ò¥³¥í¥³¥íÊÑ¤¨¤ë¡¦Íî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤¹¤ë

ÌÏÍÍÂØ¤¨¤ä°ú¤Ã±Û¤·¡¢²È¶ñ¤Î°ÜÆ°¤¬ÉÑÈË¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï°Â¿´¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç­¤Ï´Ä¶­¤ÎÊÑ²½¤¬¶ì¼ê¤ÊÀ¸¤­Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤­¤Ê°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

3.¼¸¤ë¡¦ÅÜÌÄ¤ë¡¦ÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹

Ç­¤Ï¿Í¤ÎÀ¼¤Î¥Èー¥ó¤ä´¶¾ð¤ËÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤Ê²»¤ä¼¸ÀÕ¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤äÉÔ¿®´¶¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

4.ÂÎÄ´¤ä¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤ËÌµ´Ø¿´

¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Ç­¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò±£¤¹½¬À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¡É¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÂç¤­¤ÊÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¤¹¡£

5.°¦¾ð¤¬°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë

¡ÈÇ­¤¬¹¥¤­¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Ç­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿´¤ò³«¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¸«Ä¾¤¹¤Ù¤­»ô¤¤¼ç¤ÎÀÜ¤·Êý¤È¤Ï¡©

Ç­¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¡ÖÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¡×¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç­¤ò¡È¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÀÜ¤·Êý¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸«Ä¾¤¹¤Ù¤­¶ñÂÎÅª¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Ç­¤Î¡Èµ÷Î¥´¶¡É¤òÂº½Å¤¹¤ë

Ç­¤Ï¿¨¤ì¹ç¤¤¤è¤ê¤â¡Ö¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¡×¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

µÞ¤ËÊú¤­¾å¤²¤¿¤ê¡¢¹½¤¤¤¹¤®¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç­¤¬¼«Ê¬¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÄÀÜ¤·Êý¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£

´Ñ»¡¤¹¤ëÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë

ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤Î¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î°ã¤¤¤ËÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖºòÆü¤È²¿¤¬°ã¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢Áá´ü¤Î°ÛÊÑ»¡ÃÎ¤ä¿¼¤¤¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¡È¤·¤Ä¤±¡É¤è¤ê¡È°Â¿´´¶¡É¤òÍ¥Àè¤¹¤ë

¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÜÌÄ¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

¼¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¡¢°Â¿´¤Ç¤­¤ë´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤Ç²þÁ±¤òÂ¥¤¹Êý¤¬Ç­¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

Ç­¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°­µ¤¤¬¤Ê¤¯¡ÈÇ­¤é¤·¤µ¡É¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬Â­¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¹½¤¤¤¹¤®¤¿¤ê¡¢´Ä¶­¤òÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÇ­¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ç­¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¥Úー¥¹¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¡£Æü¡¹¤Î´Ñ»¡¤È¡¢Ç­ÌÜÀþ¤ÎÍ¥¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£