¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï10·î4Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÇµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤ÈÂÐÀï¤·1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿FW¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤¬¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò2ËçÄó¼¨¤µ¤ì¡¢¤ï¤º¤«14Ê¬¤ÇÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾8Ê¬¤Ë¸«»ö¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÀä¹¥Ä´ÃË¡¦MF°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬Áê¼êDF¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡£Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µþÅÔ¤âÆ±38Ê¬¤ËMF¾¾ÅÄÅ·ÇÏ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éDF¿Ü³±ÑÂç¤¬·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¿ô1°Ì¤È2°Ì¤Î¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ÈÂÐÀï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µåºÝ¤«¤é·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ëÅ¸³«¤Ë¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¹¶·â¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á¤¬¸åÈ¾29Ê¬¤«¤éFW¥¨¥ê¥½¥ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ±39Ê¬¤ËÅ¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDFÎëÌÚµÁµ¹¤òÅÝ¤·¤Æ1ËçÌÜ¤Î¥«¡¼¥É¤òÌã¤¦¤È¡¢Æ±43Ê¬¤Ë¤ÏµþÅÔDFµÜËÜÍ¥ÂÀ¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾ìÌÌ¤ÇÂ¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼µ¤Ì£¤ËÆþ¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ÆÂà¾ì½èÊ¬¤Ë¡£Å¨¿Ø¤Ç¤Î·ÚÎ¨¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤Ã¤¿Àîºê¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë