ÄÌ¶ÐÃæ¤Ë¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£´é¸«ÃÎ¤ê¤Î¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¡ÈÉÔË¡Åê´þ¡É¤¹¤ë½Ö´Ö¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
ÉÔË¡Åê´þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤³¤ì¤«¤é¤â²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Þ¤¹¤«¡©😓
¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢2¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤ë¥¢¥Ñー¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
¼þ¤ê¤Ï¸Í·ú¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î²È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
²£¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ï¤¿¤·¤Ë¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢
ËÜ¿Í¤Ï»Ò¶¡¤Ï¤â¤¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡£
º£¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¶Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤¦¤Á¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î¥´¥ßBox¤ò¤¢¤±¤Æ¼«Ê¬¤Î¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë½Ö´Ö¤Ë½Ð²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿😨
¤·¤«¤â¼Î¤Æ¤Æ¤ë¤Î¤Ïº£Æü²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹😨😨😭💦
¼Â¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¦¤Á¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î¥´¥ß¼ý½¸È¢¤Ï¡¢
ÉÔË¡Åê´þ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤Æü¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ê¡¢
²ó¼ý¤µ¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤Ç¡¢º¤¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤«¡¢¡¢¤¨¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¡©¿Í°ã¤¤¤À¤è¤Í¡©¡©😭¤¢¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡©¡©¡©¤È¿®¤¸¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¡¢¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤â¡¢¤Þ¤º¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«
¿¶¤êÊÖ¤é¤º²È¤ÎÊý¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤â»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê°§»¢¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°§»¢¤Î¤¢¤È¡¢»¨ÃÌ¤ò¤¹¤³¤·¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤¤¤Ä¤â¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¶ì¾Ð¤¤¤ò¸þ¤³¤¦¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤Á¤Î¸Å¤¤¥¢¥Ñー¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¼Î¤Æ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤³¤³¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¼Î¤Æ¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤ÉÔË¡Åê´þ¤¬µö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡¢😭🥲
¤½¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¾ï½¬ÈÈ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£
Â¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤«¤â¤À¤±¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤³¤Î¿Í¤â¾ï½¬ÈÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¤â¤¦¿®¤¸¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹😭💦💦💦
Î¢¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«😂🥲
¶á½ê¤Î¿Í¤È¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤½õ¤±¹ç¤¨¤¿¤ê¤ÈÎÉ¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡¢ÁêÅö¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÐ½è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔË¡Åê´þ¤ÎÈÈ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔË¡Åê´þ¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÂç²È¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í💦
²£¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¥¢¥Ñー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥Ñー¥È¤ÎÎÙ¤Î¸Í·ú¤Æ¡©¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
Âç²È¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÎ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬ÂÖÅÙÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·😓
Âç²È¤µ¤ó¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤¬¤º¤Ã¤ÈÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÔË¡Åê´þ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Âç²È¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¸òÎ®¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄü¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¼«¼£ÂÎ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ñー¥È¤Î½»¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤Êý¤¬¥¢¥Ñー¥È¤Î¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÉáÄÌ¤ËÉÔË¡Åê´þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©😅
½»¤ó¤Ç¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÉÔË¡Åê´þ¤Î»ö¼Â¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤¤¤¤ÂÐºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÌÊó¤·¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤òÉÔ°Â¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔË¡Åê´þ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò»È¤Ã¤ÆÂÐ½è¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤Ð¤µ¤ó¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÂç²È¤µ¤ó¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÃÎ¤é¤»¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿ÌÂÏÇ¤Ê¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤³¤ÎÀè¡¢¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥Ñー¥È¤ÎÉÔË¡Åê´þÌäÂê¤¬²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
