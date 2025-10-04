¡Úµ®·Ê¾¡°úÂàÁêËÐ¡Û½©¾ì½êÅÓÃæµÙ¾ì¤Î¶×ºù¤â»²²Ã¡Ö¤»¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¡×ºë¶Ì±É¤ÎÀèÇÚ¤Ø¤Î»×¤¤¸ì¤ë
¡¡ºòÇ¯½©¾ì½ê¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÂç´Ø¡¦µ®·Ê¾¡¤ÎÌ«Àî¿ÆÊý¡Ê29¡Ë¤Î°úÂàÁêËÐ¤¬4Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤Ç½©¾ì½ê¤ò14ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¤¿Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Ê27¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¤Ï¡¢¼èÁÈ¤Ï¹Ô¤ï¤ºÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÈÃÇÈ±¤Ë»²²Ã¡£¤Þ¤ÀÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ö¤»¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤â¡Ä¡×¤È¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºë¶Ì±É¹â¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡µ®·Ê¾¡¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ºë¶Ì±ÉÃæ3Ç¯¤Î»þ¤«¤é3Ç¯´ÖÀ¸³è¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿´ÖÊÁ¡£ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤«¤éÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î3¾ì½ê¤Ï¡¢Æ±°ì¹â¹»½Ð¿ÈÆ±»þÂç´Ø¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ËÜ¾ì½ê¤Ç¤ÏÆ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢12ÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¶×ºù¤Î5¾¡7ÇÔ¡¢Âç´ØÆ±»Î¤Ç¤Ï1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤Ç·Î¸Å¤·¤ÆÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Êºë¶Ì¡Ë±É¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¡¢¼¡¤ËÂ÷¤»¤ë·Á¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£ÀèÇÚ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊì¹»¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¡¢15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î»²²Ã²ÄÈÝ¤âÌ¤Äê¡£¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ø¸þ¤±¡Ö½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤Ï¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£