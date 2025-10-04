Ä¶ÆÃµÞ¥ê¥ç¥¦¥¬¡¢50Ç¯¸å¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤òÁÛÁü¡Ö80ºÐ¤Ç¤â¥¯¥í¥à¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡¡Å·Á³¤Ê°ìÌÌ¤â¥Á¥é¥ê
¡¡9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬4Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÄ¶ÆÃµÞQR¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¿¼1¡§30¡Ë¤Î½é¤Î¸ø³«Ï¿²»¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢50Ç¯¸å°ì½ï¤Ë¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¼Ì¿¿¡ÛÂçÀ¹¤ê¤¢¤¬¤ê¡ª¡Ö¸Æ¤Ó¹þ¤ß·¯¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤òÂçÇ®¾§¤¹¤ë¥«¥¤¡õ¥ê¥ç¥¦¥¬
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥«¥¤¤È¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡¢¡È¾®³Þ¸¶³¤¡É¡ÈÁ¥ÄÅÎÇ²í¡É ¤Î¡ÈÎÇ³¤¡É¤È¤¤¤¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤ÆÉÔÄê´ü¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ØÎÇ³¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Î¼«Í³¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÁÇ¤Î2¿Í¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Î¥«¥¤¤Î¡Ö80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤«¤é¡¢¡Ö80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡Ê50Ç¯¸å¡Ë¤Ë¡¢Ä¶ÆÃµÞÀèÇÚ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È°ìÀÆ¤ËÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¥·¥ó¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥ç¥¦¥¬¤¬¡Ö¥Ï¥ë¤Ï60Ç¯¸å¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÅ·Á³È¯¸À¡£¤¹¤«¤µ¤º¥«¥¤¤«¤é¡Ö¥Ï¥ë¤À¤±Ç¯Îð¤ÎÎ®¤ì¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡Ä¡©¡ÈÁÐ»Ò¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ê¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥ê¥ç¥¦¥¬¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¼åµ¤¤ÊÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö50Ç¯¸å¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£80ºÐ¤Ç¥¯¥í¥à¡Ê¥Ï¡¼¥Ä¡Ë¤È¤«Ãå¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ïº£¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢50Ç¯¸å¤Î¥·¥å¡¼¥ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¡ÖÈæ³ÓÅªÊÑÆ°¤¬·ã¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥«¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥æ¡¼¥ÀèÇÚ¤«¤Ê¡£50Ç¯¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥É¥¸¤Ã»Ò¤¬Þ¯Íî¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡ÈËÜÊª¤Î¥É¥¸¤Ã»Ò¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×¤ÈÉáÃÊ¤«¤éÅ·Á³¤Ê»Ñ¤ò¤è¤¯¸«¤»¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¡È¥É¥¸¤Ã»ÒÃ´Åö¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
