¡Úµð¿Í¡Û µÈÀî¾°µ±¤¬£±·³¹çÎ®¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡×±¦ÏÆÊ¢ÄË¤«¤éÉüµ¢¡¡£Ã£Ó¤ØÄÉ¤¤É÷
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬£´Æü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£±·³¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦´èÄ¥¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ï±¦ÏÆÊ¢ÄË¤Î±Æ¶Á¤Ç£¹·î£±£´Æü¤Ëº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£Åö½é¤«¤é¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¤ÎÆ°ºî¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËüÁ´¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£´µÉô¤Î¾õÂÖ¤È¿µ½Å¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Àï¤¤¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£¶¡¢£·Æü¤Î¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Í¡×¤È¹çÎ®¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤Ä¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ÍÍ»Ò¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤«¤é¤Ï£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¹¶¼é¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÇØÈÖ¹æ£²¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£¤â¤¦¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ë¤À¤±¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£