¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬4Æü¡¢TBS¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ç25½©¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·èÁªÅêÉ¼¤ÇÇÔ¤ì¤¿Äï¤Î¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¡Ê44¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¯¤ó¡¢²¿¤«¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¾®Àô¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤¢¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Èº£ÅÄ¡£MC¤ÎÅçºêÏÂ²Î»Ò¤¬¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ªµ¤¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¾®Àô¤Ï12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î¼Ç¤¤ËÈ¼¤¦¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬Åê³«É¼¤µ¤ì¡¢¾®ÀôÇÀÁê¤ÏÍ¥Àª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼¤Ç¿¤Ð¤»¤º2ÅÙÌÜ¤ÎÁíºÛÁªÄ©Àï¤âÇÔËÌ¡£¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®ÀôÇÀÁê¤òÇË¤ê¡¢¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£