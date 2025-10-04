¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬Á´ÆüÄø½ªÎ»¡¡Áí´ÑµÒ¿ô1472Ëü171¿Í¤Ï»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¡¡ºå¿À¤¬Í£°ìÊ¿¶Ñ4Ëü¿ÍÄ¶¤¨
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁí´ÑµÒ¿ô¤Ï1472Ëü171¿Í¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²ÒÁ°¤Î19Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿1486Ëü7071¿Í¤Ë¼¡¤°»Ë¾å2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤¬296Ëü2268¿Í¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¡£1»î¹çÊ¿¶Ñ¤ÇÍ£°ì¡¢4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬282Ëü3050¿Í¤ÇÂ³¤¡¢ºÇ¾¯¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¤Î201Ëü1972¿Í¡£
¡¡Ê¿¶Ñ»î¹ç»þ´Ö¤Ï3»þ´Ö11Ê¬¤Ç¡¢ºòµ¨¤è¤ê3Ê¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤ÎÁí´ÑµÒ¿ô¤Ï¡¢1Æü¤Î»þÅÀ¤ÇºòÇ¯¤Î2668Ëü1715¿Í¤ò¾å²ó¤ê¡¢»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£