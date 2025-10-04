¥¸¥§¥ó¥À¡¼³Êº¹²ò¾Ã¸«¤¨¤º¡¡½÷À½éÁíºÛ¤â¡¢ÊÝ¼é¿§Ç»¤¯
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÏÊÝ¼éÁØ¤Î»Ù»ý¤¬¶¯¤¯¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤â¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤À¡£À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥®¥ã¥Ã¥×Êó¹ð¤Ç148¥«¹ñÃæ118°Ì¤ÎÆüËÜ¡£½é¤Î½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÂ¸÷Âç¤ÎÃÝ¿®»°·Ã»ÒÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡Ö½÷À¤¬¹â°Ì¤Î¿¦¤Ë½¢¤±¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë¡£¤¿¤ÀÁíºÛÁªÃæ¡¢ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡Ö¹â»Ô»á¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½÷À¼óÁê¤Ç¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤à¤·¤í¼ºË¾´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÌó7³ä¤Ï½÷À¤Ç¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ê¤É²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¡£¡Ö½÷À¤¬´ð´´Ï«Æ¯ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢¤³¤³¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¤¤È¤µ¤é¤Ë¿êÂà¤¹¤ë¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡¡ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ÏµìÀ«¤ÎÄÌ¾Î»ÈÍÑË¡À©²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¹¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤Ä¤¯¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¢¤¹¤Ë¤Ï¡×¤Î°æÅÄÆàÊæÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡ÖµìÀ«»ÈÍÑ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È½÷À¤ä·ÐºÑÃÄÂÎ¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ°¤ë¡£