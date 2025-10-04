Ä¶ÍÌ¾»äÂçºß³ØÃæ¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ë£±È¯¹ç³Ê¤Î33ºÐ·Ý¿Í¤¬Âè£±»Ò½÷»ùÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤ÎÀ±Ìî¸÷¼ù¡Ê33¡Ë¤¬4Æü¡¢GERA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖG¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤Î¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Âè1»ÒÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈÆâ¤ÇÀ±Ìî¤Ï¡ÖÀ±Ìî²È¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÏÈó¸ø³«¤È¤·¤¿¤¬¡Ö10·îÆþ¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£3210¥°¥é¥à¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢½Ð»º¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À±Ìî¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤âÊó¹ð¡£¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡ª¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡¡¤Õ¤ï¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þº£ÆüGERA¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡°ìÊ¿¤Ë18Ç¯±Û¤·¤Î¥×¥Á¥É¥Ã¥¥ê¤â¡ª¡¡º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡¢¥¬¥ê¥¬¥êÉã¤Á¤ã¤ó´èÄ¥¤ë¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·À¸»ù¤ò¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÊú¤¯¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
G¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥À¤ÏÃÞÇÈÂç³ØÉíÃæ¹â¤ÇÆ±µéÀ¸¤Î°ìÊ¿¤ÈÀ±Ìî¸÷¼ù¤Ç17Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£2¿Í¤È¤â°ì½ï¤ËÁáÂç³Ø¾¦³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£À±Ìî¤ÏÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»î¸³¤Ë1È¯¹ç³Ê¡£