¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛÄÔÍÛÂÀ GLOBAL³Í¤ê¤Ø¹¥È¯¿Ê¡õ¥²¥¤¥Ö¤òÄ©È¯¡Ö£Ç£±¤Ç·ç¾ì¤·¤¿Ê¬¡¢Î¾¹ñ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍÂç²ñ¤Ç¡¢ÄÔÍÛÂÀ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£É£×£Ç£Ð¡¡£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡Ë¼è¤ê¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï£±£³ÆüÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¥²¥¤¥Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¿·¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏÂëÌÚ¿®¸ç¡¢¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¥Æ¥£¥¿¥ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥²¥¤¥Ö¡õ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õÀÐ¿¹ÂÀÆó¡õ³°Æ»¤È£¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¾ì³°¤Ç¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¹çÀï¤Ç¥²¥¤¥Ö¤È²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢¥¥Á¥ó¥·¥ó¥¯¤«¤é¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¿¥Ã¥¯¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤Ç¹¶Àª¤Ë¡£µÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤òÁË»ß¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·ã¤·¤¤ÂÇ·âÀï¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥À¡¼¤ÇÈ¿·â¤òµö¤¹¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¡£Î¾·³Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤Î¹¶ËÉ¤«¤éºÆ¤ÓÂÇ·âÀï¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¥Ü¥à¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï³°Æ»¤ò¥¸¡¼¥ó¥Ö¥é¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÄÀ¤á¤Æ¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿ÄÔ¤Ï¡Ö¤Ê¤¢¥²¥¤¥Ö¡¢¤ªÁ°¤¬¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤É¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤í¤¦¤È¤â¡¢²¶¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ë¡£¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¥ê¥ó¥°¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤Æ¤Ê¡×¤È¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó»þÂå¤«¤éÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¿¥²¥¤¥Ö¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤Ç¤â¤Ê¡¢£É£×£Ç£Ð¤òÇØÉé¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î²¶¤À¡£³Ð¸ç¤Ï¤¤¤¤¤«¡ª¡¡£Ç£±¤Ç·ç¾ì¤·¤¿Ê¬¡¢Î¾¹ñ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡£¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤³¤Î²¶¤À¡×¤ÈÆ²¡¹¤ÎÀë¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¿À¸Í¡Ê£¹·î£²£¸Æü¡Ë¤Î»þ¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤¿¡©¡¡¤Ê¤ó¤À¤«º£ÆüÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´Á³ËÜÄ´»Ò¤¸¤ã¤Í¤¨¤Ê¡£³«ËëÀï¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤ªÁ°¤Ï¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È²¦¼Ô¤òÄ©È¯¡£Î¾¹ñ·èÀï¤Ø¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£